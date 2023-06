​​Grupo Portuário de Hebei quer expandir parceria com a Vale na China

O Grupo Portuário de Hebei, o terceiro maior operador portuário da China, quer estreitar laços com a brasileira Vale, a maior produtora mundial de minério de ferro e níquel, na cidade chinesa de Tangshan. A parceria visa expandir as atividades de mistura e separação de minerais, além do armazenamento de produtos nos portos de Caofeidian e Jingtang.

Em comunicados divulgados em 17 de junho, ambas as empresas destacaram o interesse em explorar o potencial de aplicação de tecnologias de baixo carbono nos terminais. A Vale já possui uma presença consolidada na região, com a operação de navios Valemax, considerados os maiores graneleiros do mundo, que transportaram 400.000 toneladas de carga para o Porto de Caofeidian em setembro do ano passado.

A província de Hebei

Hebei, conhecida por sua relevância na produção de ferro e aço, oferece uma oportunidade estratégica para a Vale expandir suas capacidades de fornecimento de minério de ferro de alta qualidade e serviços de valor agregado no norte da China. Segundo Zhao Zhen, diretor executivo das operações de minério de ferro da Vale na China, a colaboração com o Grupo Portuário de Hebei fortalecerá a presença da Vale na região e permitirá o fornecimento eficiente de minério de ferro para a província e todo o norte do país.

O vice-presidente da empresa chinesa, Sun Wenzhong, expressou o desejo de explorar ainda mais oportunidades de colaboração com a Vale no fornecimento e processamento de minério de ferro.

O Grupo Portuário de Hebei possui dois berços capazes de receber navios de 400.000 toneladas e registrou um movimento de carga de 730 milhões de toneladas no último ano, classificando-se em terceiro lugar entre os principais grupos portuários costeiros do país.

A expansão dessa parceria estratégica entre o Grupo Portuário de Hebei e a Vale promete fortalecer a presença da Vale na China, além de impulsionar a economia local e promover avanços na produção de ferro e aço.