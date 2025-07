Grupo Mateus (GMAT3) conclui fusão com atacarejo e assume 51% da nova operação

O Grupo Mateus anunciou a conclusão da fusão com o Novo Atacarejo, em operação consumada nesta terça-feira, 1°, após aprovação sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A empresa passa a deter 51% do capital total e votante da nova operação, enquanto os sócios fundadores da varejista permanecem com 49%.

A transação envolve a integração das operações do Novo Atacarejo com as atividades de atacado, varejo e distribuição atacadista do Grupo Mateus nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas.

Com a conclusão da operação, também foi celebrado um acordo de acionistas entre o Grupo Mateus e os sócios fundadores do Novo Atacarejo. O documento define os direitos políticos dos acionistas, as regras de governança e as condições para transferência de ações da nova companhia.

Fusão estratégica positiva

O Itaú BBA classificou a fusão como estrategicamente positiva, destacando os ganhos de escala e a entrada do Grupo Mateus em regiões com forte relevância comercial. Para os analistas do banco, a união com o Novo Atacarejo fortalece a posição da companhia no competitivo mercado de atacarejo, aumentando sua capacidade de disputar espaço com grandes players como Assaí e Atacadão.

O banco também ressaltou que a operação pode gerar sinergias logísticas e operacionais ao longo do tempo, embora a integração demande esforço e investimentos.

Para o Grupo Mateus, a fusão representa mais um passo estratégico na sua trajetória de expansão regional, com foco na ampliação da presença no Nordeste e no fortalecimento da sua posição no setor de atacarejo, um dos segmentos que mais crescem no varejo alimentar brasileiro.

A empresa afirma ainda que a união com o Novo Atacarejo está alinhada ao propósito de contribuir com o desenvolvimento econômico das regiões em que atua, especialmente no Norte e Nordeste do país.