Grupo Iberia registra recorde de voos na temporada de verão da Europa; veja destinos mais procurados

O Grupo Iberia alcançou um desempenho recorde na temporada de verão na Europa, entre 27 de junho e 31 de agosto. No período, a companhia aérea espanhola operou 34,2 mil voos, equivalente a mais de 6 milhões de assentos disponíveis.

Desse total, 4,5 mil foram voos de longa distância e mais de 29 mil corresponderam a rotas de curta e média distância. O Aeroporto de Madri concentrou a maior parte da operação, com cerca de 17 mil partidas programadas.

Expansão nas rotas internacionais e regionais

Na América Latina, a Iberia ofertou 3,2 milhões de assentos, 4% a mais que em 2024, totalizando mais de 300 voos semanais. Já nos Estados Unidos foram 140 voos semanais, um crescimento de 14% em relação ao verão anterior, com 1,1 milhão de assentos disponibilizados.

Na rota europeia, a empresa reforçou sua presença em mercados estratégicos como França e Itália, além de retomar destinos sazonais, incluindo Catânia, Olbia, Cagliari e Palermo (Itália), Dubrovnik, Zagreb e Split (Croácia), Santorini, Mykonos e Corfu (Grécia), além de Liubliana (Eslovênia) e Tirana (Albânia).

O grupo também acrescentou mais de 160 voos charter durante a temporada de verão, com foco em apoiar companhias de cruzeiros que operam em portos do Mediterrâneo e da Europa. Entre os destinos atendidos estiveram Hamburgo, Atenas, Veneza, Bari, Istambul, Trieste e Skopje.

Destinos mais procurados

Na Espanha, destinos como Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Palma de Maiorca e Ibiza lideraram as escolhas dos passageiros. Já na Europa, os principais destinos foram Londres, Paris e Roma, enquanto na América Latina se destacaram Bogotá e Cidade do México.

Segundo Ramiro Sequeira, diretor de Produção da Iberia, os resultados refletem a expansão da conectividade aérea da companhia e a dedicação da equipe durante o período de maior demanda.