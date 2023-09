Grupo Casas Bahia perdeu quase R$ 500 milhões após follow-on

Pelo segundo dia consecutivo, as ações do Grupo Casas Bahia (VIIA3), ex-Via, derretem no Ibovespa. Por volta das 13h30 os papéis caiam 10%, sendo negociadas a R$ 0,81. Desde que fez a sua oferta subsequente de ações (follow-on), na última quarta-feira, 13, a varejista já perdeu R$ 479.529.386,70 de valor de mercado. Nos últimos dois dias, a desvalorização foi de cerca 30%.

O objetivo da empresa era levantar R$ 981 milhões, na tentativa de reforçar caixa, mas acabou abocanhando R$ 622,9 milhões, com papéis precificados a R$ 0,80 - valor 28% abaixo do fechamento anterior em R$ 1,11.

Sob esse cenário, a escolha de muitos investidores foi de se desfazer dos papéis, intensificando o movimento de queda pelo qual a varejista passa. No Ibovespa da última quinta, as ações da VIIA3 tiveram uma queda de 19,82%, cotados a R$ 0,90.

Mas o valor pode subir…

Ainda que a oferta de ações tenha ficado abaixo do esperado, em comunicado, o grupo afirma que o montante pode subir para R$ 1,121 bilhão. Para que isso aconteça, todos os 622.919.426 bônus de subscrição - cuja razão é de 4 para cada 5 ações subscritas - devem ser exercidos.

Vale lembrar que as ações emitidas e os bônus de subscrição passarão a ser negociados a partir de 18 de setembro. O crédito dos bônus na conta de custódia dos subscritores das ações ocorrerá no próximo dia 20.

Alta alavancagem

O follow-on abaixo das expectativas ajudou a reforçar o receio do mercado com a alta alavancagem do Grupo Casas Bahia e os fracos resultados operacionais que têm sido apresentados.

A companhia, que trocou seu diretor-presidente no primeiro semestre do ano, registrou prejuízo de R$ 492 milhões no segundo trimestre. A Casas Bahia afirmou que usará os recursos da oferta para melhorar sua estrutura de capital.