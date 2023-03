Grupo Cambuci (CAMB3), dono da Penalty, tem receita líquida de R$ 440 milhões, recorde da empresa

Dono das marcas Penalty e Stadium, o Grupo Cambuci (CAMB3) divulgou nesta sexta-feira, 3, o balanço financeiro em relação ao desempenho da empresa em 2022. O resultado mostrou uma receita líquida de R$440,4 milhões em 2022, o melhor resultado da história da companhia. Comparado a 2021, o lucro líquido saltou em 105,4%, para R$ 56,743 milhões, enquanto o lucro bruto chegou a R$ 198,1 milhões, com aumento de 75,9%.

Sobre o EBITDA, lucro obtido antes do resultado financeiro, da depreciação e do imposto de renda, houve alta de R$129,6% em relação a 2021, chegando a R$99,4 milhões. No panorama anual, a margem ficou em 22,6%. Uma das empresas mais antigas da B3, o grupo viu seu valor de mercado aumentar em cerca de R$ 70 milhões, via valorização de suas ações, em 2022.

No quatro trimestre, o grupo registrou receita líquida de R$ 127,0 milhões, contra R$ 90 milhões no mesmo período de 2021. Já o lucro líquido recuou para R$ 12,8 milhões, após registrar R$ 19 milhões no quatro trimestre do ano passado.

“2022 foi um ano histórico para nós, do grupo Cambuci, pois batemos o recorde da empresa, que tem mais de 70 anos de história. Esse crescimento é reflexo de um processo de retomada no cenário pós-pandemia, em que reativamos as plantas fabris, diversificamos a gama de produtos, atendendo 22 modalidades, e voltamos a operar com capacidade total das fábricas”, destaca Roberto Estefano, fundador da Penalty e Presidente do Conselho Administrativo da Cambuci S.A.

Além de três fábricas na região nordeste (duas na Bahia e uma na Paraíba), a Penalty possui um centro de desenvolvimento em São Roque, interior de São Paulo. No exterior, está presente em 19 países, com operação na Argentina e gerência própria no Japão. Atualmente, a empresa conta com mais de 3200 colaboradores, um crescimento de 39% em relação ao último ciclo. Na base de clientes, o foco passou a ser o setor varejista, atingindo mais de nove mil comerciantes.

“Estamos dedicando esforços contínuos na construção de um portfólio completo de produtos que atende cada uma das faixas de renda dos consumidores, com ênfase em qualidade, tecnologia e design. Também estamos expandindo a atuação junto aos clientes varejistas, oferecendo produtos que entregam elevada lucratividade, ao mesmo tempo em que conseguimos captar margens elevadas no fornecimento. Esse ganha-ganha não tem paralelo no mercado brasileiro”, afirma o fundados da marca.

Conhecida por ter patrocinado grandes times do futebol brasileiro, a Penalty mudou a forma de investir no esporte. No futebol, a marca participa dos principais torneios do país, sendo a bola oficial do Campeonato Paulista, Carioca e Copa do Nordeste. Já na Copa do Brasil, é uma das patrocinadoras da competição e conta com exposição em placas de LEDs. Além disso, patrociona o time de futsal Magnus e fornece a bola do Novo Basquete Brasil (NBB).

“Estamos felizes e trabalhando para que, em 2023, possamos continuar crescendo. Tenho muita gratidão a todos os colaboradores e parceiros da marca, que são importantíssimos para alcançarmos resultados tão positivos”, acrescenta Estefano.