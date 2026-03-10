Gringo trouxe R$ 780 milhões para a bolsa na 1ª semana de guerra no Irã

A primeira semana após o início dos bombardeios ao Irã, que culminaram com conflitos generalizados no Oriente Médio e um bloqueio do Estreito de Ormuz, marcou o pior desempenho semanal do Ibovespa em quase quatro anos. No período, o índice recuou 5% e se distanciou da máxima de 192 mil pontos alcançadas no final de fevereiro. Mas mesmo com a aversão ao risco que abalou não só o mercado acionário brasileiro, o investidor estrangeiro continuou trazendo dinheiro para a nossa bolsa.

Com base em dados diários fornecidos pela B3, o fluxo acumulado entre os dias 2 e 6 de março ficou positivo em R$ 781,36 milhões — esse foi o saldo entre entradas e saídas de recurso gringo. O pior dia foi a quinta-feira, 5, quando o estrangeiro fez uma retirada líquida de R$ 606,5 milhões. O melhor foi a segunda-feira, 2, primeiro dia útil após o início dos bombardeios, quando a guerra teve efeito moderado nos mercados. Nessa sessão, o fluxo ficou positivo em R$ 712,76 milhões.

No acumulado do ano, até o dia 6 de março, o fluxo segue positivo, em R$ 41,7 milhões. O número é quase o dobro do registrado em todo o ano de 2025, quando o estrangeiro trouxe R$ 26,87 bilhões para a bolsa. Nesse mesmo período, o Ibovespa acumulou alta de 34%, o melhor desempenho em nove anos. O estrangeiro respondeu por 58% das negociações realizadas na bolsa brasileira no ano passado e em 2026 essa fatia passa dos 60%.

O Brasil e outros mercados emergentes foram beneficiados por um momento de realocação global que ganhou fôlego no começo deste ano. Recursos que estavam represados há anos nos Estados Unidos e investidos, sobretudo, na tese de tecnologia, foram direcionados para mercados em desenvolvimento e a tese de commodities. A guerra no Irã, porém, trouxe um sentimento de aversão ao risco que fez o investidor se afastar de ativos de risco e acabou penalizando as bolsas nesses países, inclusive o Ibovespa.