Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Gringo está mais disposto a investir em emergentes, apesar da geopolítica

Estrangeiro aceita remuneração menor em títulos de dívida emergente; o que explica esse comportamento?

Comprado em emergentes: estrangeiro topa receber prêmios menores (Sertac Kayar/Reuters)

Comprado em emergentes: estrangeiro topa receber prêmios menores (Sertac Kayar/Reuters)

Ana Luiza Serrão

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06h00.

Os investimentos de estrangeiros em dívidas de países emergentes têm alcançado os patamares mais otimistas em 13 anos, segundo análise do JPMorgan Chase & Co, divulgada pela Bloomberg. Apesar dos eventuais riscos geopolíticos, os estrangeiros vêm demonstrando confiança em títulos soberanos fora das super potências.

O prêmio de risco, isto é, a diferença entre o rendimento de um título de dívida emergente e o dos títulos do tesouro americano (treasuries) caiu para o nível mais baixo desde janeiro de 2013, indo para cerca de 2,2 pontos percentuais em 2025. Quanto menor o spread, menor é a percepção de risco desses ativos por parte do investidor.

O movimento é apoiado pela maior confiança fiscal, reestruturação de dívidas e pelos cortes de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), o que por sua vez diminui a rentabilidade dos treasuries.

O crescimento econômico dos países em desenvolvimento deve superar o de nações de "primeiro mundo" em pelo menos, 2,4 pontos percentuais em 2025 e em 2026, de acordo com reportagem da Bloomberg. Enquanto economias em desenvolvimento agora apresentam superávits em conta corrente, as nações mais ricas estão em déficit.

“Embora os spreads estejam apertados, se o Fed continuar cortando as taxas, os ativos de longa duração dos mercados emergentes ainda poderão ter ganhos de capital à medida que os rendimentos caem”, acrescentou o gestor de recursos da William Blair, Luis Olguin, à agência de notícias.

Ambiente global está mais favorável, mas melhora estrutural não é garantida

Os cortes e a expectativa de novos movimentos como este nos juros americanos contribuíram, ainda, para o enfraquecimento do dólar globalmente, o que, para o especialista de investimentos de Research e Estratégia da Bloxs, Gabriel Santos, indica que o capital do mundo tem migrado para onde a remuneração é robusta.

No cenário brasileiro, o movimento teve suporte de uma melhora de fundamentos decorrente da “inflação mais bem-comportada”, das “reservas internacionais robustas” e da “atividade econômica resiliente”, explicou o economista e sócio-fundador da Forum Investimentos, Bruno Perri.

Entretanto, a maior confiança em títulos de emergentes em meio ao ambiente global mais favorável não significa, necessariamente, que os riscos fiscais ou políticos desses países desapareceram. Para Santos, a demanda elevada por esses títulos locais influi os preços dos papéis — um maior valor de face, via de regra, implica em prêmios menores, e vice-versa.

“Pela dinâmica do mercado financeiro, quando o preço do título sobe devido à alta demanda, a taxa de retorno (o prêmio) cai proporcionalmente. Portanto, o mercado está precificando o diferencial de juros atrativo, mas há uma linha tênue entre fundamentos e uma possível complacência com os riscos estruturais”, explicou.

“É menos uma melhora institucional e mais uma janela de oportunidade financeira”, adicionou Santos.

“Parece refletir muito mais um ambiente global favorável ao risco do que, propriamente, uma melhora estrutural homogênea dos mercados emergentes”, complementa o chefe de pesquisa e estratégia da HMC Capital, Rodrigo Aloi.

Bolsa brasileira tem fluxo estrangeiro positivo de R$ 25,5 bi em 2025

No ano passado, o fluxo estrangeiro ficou positivo em R$ 25,5 bilhões no mercado de ações brasileiro no ano passado, conforme relatório do Itaú BBA. Esse fluxo foi impulsionado por um forte apetite concentrado nos meses de maio e junho, que sozinhos somaram R$ 16 bilhões em entradas.

A disposição dos gringos em aportar recursos no Brasil, apesar dos riscos, fundamentou-se no desempenho superior das empresas de grande capitalização e na resiliência de setores estratégicos, como o financeiro, que liderou as altas recentes do mercado, afirmou a equipe de analistas, liderada por Daniel Gewehr.

Os ativos brasileiros foram considerados competitivos em relação a outros pares e mercados desenvolvidos, atraindo capital em busca de valorização, justamente em um cenário em que os spreads estão mais apertados. 

Acompanhe tudo sobre:Títulos públicosSpread

Mais de Invest

'Combo' de dados de trabalho nos EUA move os mercados nesta quarta

Mega-Sena: resultado do concurso 2.956; prêmio é de R$ 4,5 milhões

Ibovespa fecha com ganhos de mais de 1%; veja maiores altas e baixas

Dólar cai pela quarta sessão seguida e fecha no menor valor em um mês

Mais na Exame

ESG

De câmeras a joaninhas: como gigantes florestais inovam para proteger animais

Mercados

'Combo' de dados de trabalho nos EUA move os mercados nesta quarta

Mundo

Petro diz que Trump tem 'cérebro senil' após ser acusado de narcotráfico

Um conteúdo SBT News

Mudanças de temperatura representam risco à saúde respiratória; saiba como se prevenir