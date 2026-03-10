GPA tem uma das maiores baixas da bolsa com recuperação extrajudicial

As ações do GPA, a Companhia Brasileira de Distribuição (PCAR3), iniciaram as negociações nesta segunda-feira, 10, entre as maiores quedas do Ibovespa. Os papéis da companhia chegaram a recuar quase 7%, enquanto o principal índice da bolsa operava em alta.

A queda no mercado acionário ocorre após o grupo informar, antes da abertura do mercado, que protocolou no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) um pedido de homologação de um plano de recuperação extrajudicial para renegociar cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas financeiras.

A proposta envolve apenas obrigações sem garantia, principalmente com bancos. Os pagamentos a fornecedores, clientes e funcionários ficaram fora da renegociação. Ainda assim, segundo o grupo dono das redes Pão de Açúcar e Extra, as operações nas 728 lojas da rede seguirão normalmente.

O pedido de recuperação extrajudicial foi realizado pelo GPA em meio a uma concentração relevante de vecimentos no curto prazo. Cerca de 40% da dívida total vence nos próximos 12 meses, o que aumentou a pressão sobre o caixa da companhia.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o CEO, Alexandre Santoro, afirmou que a empresa fez um diagnóstico de sua estrutura de capital e concluiu que seria necessária uma "solução organizada" para lidar com os vencimentos mais próximos. Segundo ele, o GPA tem 90 dias para concluir o acordo com os credores, e as conversas "avançam bem" para atingir o quórum necessário para a aprovação do plano.

Reação do mercado

Na avaliação de especialistas, a queda das ações nesta terça não surpreende o mercado, porque as dificuldades financeiras do GPA já vinham sendo observadas há algum tempo.

"Pelo que vinha sendo comunicado ao mercado, já era algo que estava sendo alinhado entre os credores e o GPA. A dívida ficou muito apertada, principalmente em prazo, e o alongamento ajuda a deixar a empresa mais equilibrada", afirmou o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz.

No final de fevereiro, a administração confirmou que vinha enfrentando dificuldades para reestruturar seu principal negócio de alimentos e comunicou, na ocasião, que estava tomando medidas para mitigar os riscos associados aos elevados vencimentos de dívidas em 2026.

Os números mais recentes da empresa também já apontavam aumento da alavancagem. A relação entre a dívida líquida e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) saltou para 2,4 vezes no fim de 2025, ante 1,6 vez no ano anterior. A dívida líquida subiu para R$ 2,08 bilhões, frente a R$ 1,39 bilhão em 2024.

Felipe Sant'Anna, especialista em investimentos do grupo Axia Investing, observa ainda que a empresa não conseguiu se reestruturar após a pandemia e ainda enfrentou impactos de questões societárias, como a separação do grupo francês Casino e mudanças na estrutura de controle ligada à família de Abílio Diniz.

Com isso, o endividamento da companhia foi aumentando trimestre após trimestre, até chegar ao atual processo de renegociação das dívidas, segundo o operador.

"O que pesa, no meu ponto de vista, nesse momento para a companhia são os vencimentos de curto prazo. A empresa tem várias dívidas que não têm garantias e as dívidas de curto prazo estão na casa de R$ 500 milhões para maio, que é amanhã, já está no radar da empresa, e mais ou menos R$ 1,5 bilhão com vencimento previsto ali para julho", afirmou Sant'Anna.

Na avaliação de Cruz, a empresa segue gerando caixa, mas enfrenta um peso elevado das despesas financeiras.

"A companhia gerou cerca de R$ 1,2 bilhão de caixa operacional em 2025, mas aproximadamente R$ 920 milhões foram consumidos por juros. Alongar a dívida, especialmente em um cenário de juros mais baixos, pode ajudar a tornar a operação mais sustentável no médio prazo", acrescentou.

Em fevereiro, o JPMorgan manteve classificação underweight para os papéis da companhia, o que significa exposição abaixo da média do mercado, equivalente à venda.

Queda de mais de 30% no ano

Além da queda nesta terça, as ações do GPA acumulam uma desvalorização próxima de 30% em 2026. "O papel vem performando mal há muito tempo", afirmou o especialista da Axia.

Ele diz, contudo, que uma virada positiva da ação nesta sexta não o surpreenderia, já que alguns investidores podem se aproveitar da forte queda para reduzir o preço médio que pagaram no passado. Por volta das 11h30, por exemplo, a queda das ações havia reduzido de 7% para 3%, a R$ 2.65.

"Quem comprou o ativo quando ele estava a R$ 3, R$ 4, R$ 5 ou R$ 6, por exemplo, pode aproveitar a cotação atual mais baixa, em torno de R$ 2,50, para adquirir mais ações e, assim, diminuir o preço médio da posição na carteira. Com isso, caso o papel suba um pouco no futuro, esses investidores conseguem sair da posição mais rapidamente ou com um prejuízo menor", disse.

Ao mesmo tempo, Sant'Anna ressalta que o cenário da empresa continua delicado, sobretudo diante da possibilidade de recuperação judicial.

Na avaliação de Cruz, o caso do GPA, contudo, difere de outras crises recentes do varejo brasileiro porque o setor de supermercados é altamente pulverizado.

"O consumo de alimentos continua muito concentrado nas lojas físicas. Diferentemente de outros segmentos do varejo, quando uma empresa enfrenta dificuldades financeiras, os clientes não migram imediatamente para um concorrente online", afirmou.