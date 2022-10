GPA (PCAR3): vendas em mesmas lojas crescem 13,3% e somam R$ 11,54 bilhões

Em continuação à mudança de perfil, a rede de varejo alimentar GPA (PCAR3) registrou crescimento de 13,3% em mesmas lojas no terceiro trimestre em comparação a um ano antes, para R$ 11,53 bilhões. O resultado inclui as operações do Êxito, grupo colombiano.

No Brasil, as vendas do grupo dono do Pão de Açúcar, Mercado Extra e Compre Bem, somaram R$ 4,61 bilhões, incluindo o resultado dos postos de gasolina, subindo 10,6% ou 3,8% em mesmas lojas.

No terceiro trimestre, a empresa realizou a conversão de 14 lojas de hipermercado (10 Pão de Açúcar e 4 Mercado Extra), finalizando o plano de conversão de 23 lojas, sendo 13 lojas para o formato Pão de Açúcar, 8 para Mercado Extra e 2 para a bandeira Compre Bem. Outras 70 lojas do hipermercado Extra foram vendidas para a rede de atacarejo Assaí, do mesmo controlador, o francês Casino.

Na bandeira Pão de Açúcar, a venda em mesmas lojas cresceu 5,5%, impulsionada pelo maior fluxo de cliente nas lojas e a retomada do volume nas vendas. No formato de proximidade, como o Minuto Pão de Açúcar, a empresa manteve crescimento de duplo dígito de 21,7%, explicado pelo aumento de vendas no setor de líquidas, padaria e rotisserie, além do

aumento contínuo no fluxo das lojas de passagem e maior número de lojas atendendo aos parceiros de last miles.

Nas bandeiras de preços mais populares, Mercado Extra e Compre Bem, o crescimento de vendas mesmas lojas foi de 2%, impactado por um efeito pontual da incorporação do Compre Bem, "que trouxe desafios logísticos e de sistemas", segundo a empresa.

Vendas on-line

No varejo on-line, o volume bruto de vendas (GMV, na sigla em inglês) foi de R$ 409 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de % em comparação ao mesmo período de 2021, quando excluídas as vendas on-line de hipermercados Extra. Segundo o GPA, esse crescimento é explicado por "uma série de melhorias", entre elas, aumento dos horários de entrega de mesmo dia, nova parceria com o iFood para entrega rápida presente em 30 lojas, além de mudanças operacionais para maior eficiência na coleta e retirada dos pedidos.

Grupo Êxito

O grupo colombiano, com presença também no Uruguai e Argentina, chegou ao quinto trimestre consecutivo de crescimento duplo dígito. O avanço foi de 21,8% em moeda constante, para R$ 6,93 bilhões. A operação conseguiu crescimento acima da inflação local em todas as operações, incluindo a argentina, onde o índice de preços saltou 76%.