GPA (PCAR3): prejuízo líquido salta 221% e chega a R$ 288 milhões no 3º tri

O prejuízo líquido do GPA (PCAR3), grupo dono do Pão de Açúcar e do Extra, mais do que triplicou no terceiro trimestre. O resultado ficou negativo em R$ 288 milhões, 221% pior do que um ano antes. O prejuízo líquido atribuído a controladores foi de R$ 296 milhões.

A companhia reportou uma receita líquida de R$ 10,45 bilhões, um avanço de 8,9%. No entanto, os custos dos produtos vendidos também cresceu, avançando 9,8% e passando para R$ 7,80 bilhões. Na linha de despesas, o crescimento foi de 8,2%, para R$ 1,93 bilhão.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 313 milhões, um aumento de 13,8%, também pressionando a linha final do balanço da varejista. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda na sigla em inglês) totalizou R$ 660 milhões, com margem ajustada de 6,3%.

A empresa conseguiu reduzir sua alavancagem em 0,4 ponto percentual, para 1,7x ao fim do trimestre. A posição de caixa do fim do trimestre foi de R$ 3,9 bilhões, 1,7x a dívida de curto prazo da companhia.

Em seu comunicado, a empresa diz que continua seu processo de reposicionamento e redefinição de seus processos internos, com foco na operação e na retomada da rentabilidade para a restruturação de 2023. "Entramos nesse quarto trimestre com uma tendencia melhor nas vendas, posicionados para seguirmos evoluindo em nosso plano estratégico, nas nossas entregas e na melhoria da experiência do nosso cliente", diz Marcelo Pimentel, presidente do GPA, no comunicado da companhia.

Desempenho por operações

No Brasil, as vendas totais atingiram R$ 4,6 bilhões e, excluindo postos, R$ 4,3 bilhões. Isso representa um crescimento de 14,2%, impulsionado pelas lojas convertidas dos hipermercados. Em vendas mesmas lojas o crescimento foi de 6,6%. Principal avanço, de 21,7% de vendas em mesmas lojas, vem das lojas de proximidade. A bandeira Pão de Açúcar cresceu 5,5% e Mercado Extra ou Compre Bem, 2%. O lucro bruto ficou em R$ 1 bilhão, com aumento de 5,5%.

A bandeira colombiana Êxito, que tem operações na Colômbia, Uruguai e Argentina, registrou um avanço de 20,3% nas vendas em mesmas lojas, para R$ 6,9 bilhões. O lucro bruto totalizou R$ 1,6 bilhão, avanço de 9,2%.