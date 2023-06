GPA (PCAR3) perde quase R$ 500 milhões de valor de mercado com venda pelo Casino no horizonte

A ação do GPA (PCAR3) caiu mais uma vez com força nesta terça-feira, 27. No segundo pregão após o anúncio do Casino de que os ativos da América Latina estavam à venda, o papel recuou mais 4,72%, levando o valor de mercado da dona das redes Pão de Açúcar e Extra a R$ 4,3 bilhões. O valor é quase meio bilhão abaixo do que foi registrado na sexta-feira, antes da divulgação dos franceses.

PCAR3: -4,72%, para R$ 15,96

O papel também foi impactado pela curva mais longa de juros futuros que acabou levando à queda do Ibovespa, mas ainda há incertezas acerca do futuro do grupo. Fontes ouvidas pela EXAME Invest veem o Carrefour Brasil como um possível comprador, mas apontam que há muitas dificuldades para isso. A volta de Abilio Diniz também parece ser complexo.

Para a equipe de analistas de ações de varejo do JPMorgan, há pouca visibilidade sobre quem poderiam ser os potenciais compradores, dada a situação alavancada do GPA enquanto ainda trabalha em sua recuperação.

"No entanto, acreditamos que operadores locais de varejo de alimentos possam se interessar dada a qualidade das localizações comerciais — embora a maioria dos imóveis não sejam de propriedade corporativa." O banco manteve recomendação neutra do papel após o anúncio.

No ano, a empresa acumula apenas 0,9% de perda no valor da ação.