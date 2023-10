GPA (PCAR3) dispara 12% com venda do Éxito, mas analistas permanecem neutros

As ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) lideram as altas do Ibovespa desta segunda-feira, 16. Pouco após a abertura do mercado, os papéis da varejista chegaram a subir 17%, cotados a R$ 4,05. O ritmo de alta desacelerou ao longo do pregão e por volta das 13h, as ações operavam com alta de 12,14% a R$ 3,88.

O motivo para a alta das ações do Pão de Açúcar se deve a um anúncio feito durante a madrugada. O grupo varejista informou a realização de um pré-acordo com o Grupo Calleja para a venda de sua participação remanescente de 13,31% no Éxito. A compra se daria por uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações do Éxito na Colômbia e Estados Unidos.

PCAR3: pouco espaço para expansão, diz BTG

Os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) apontam que o movimento de hoje trará uma reação positiva do mercado. No entanto, eles alertam que desde agosto as ações do GPA já caíram 46%. Além disso, a companhia encerrou o segundo trimestre com uma alavancagem financeira de 7x a dívida líquida/Ebitda, que deve cair após a entrada de R$ 790 milhões com a venda do Éxito.

Outros movimentos do grupo varejista a fim de reduzir a sua alavancagem foram: uma operação de sale and leaseback de 11 lojas que captou R$ 330 milhões; venda de terrenos na Barra da Tijuca (RJ) no valor de R$ 247 milhões; e a venda de outros ativos não essenciais avaliados em R$ 52 milhões.

“Apesar de sua desalavancagem gradual, vemos menos espaço para expandir a área de vendas e as margens no Brasil (abaixo dos níveis históricos), tornando-se uma decisão mais arriscada do que outros varejistas de alimentos que cobrimos”, apontam. Com isso, o BTG mantém a recomendação de compra neutra para as ações do PCAR3, com preço-alvo a R$ 7.