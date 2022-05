GPA lidera alta do Ibovespa após rumores sobre interesse de Abílio Diniz

As ações do GPA (PCAR3) saltam mais de 5% nesta segunda-feira, 2, e lideram as altas do Ibovespa, com investidores reagindo à suposta intenção do empresário Abílio Diniz de adquirir parte relevante no Pão de Açúcar.

O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, noticiou neste fim de semana que Diniz já está em negociações com o grupo Casino, dono do GPA, há dois meses. A reportagem, no entanto, não deixou claro como seria a compra da participação pelo empresário.

As notícias sobre o interesse de Diniz na empresa não são de hoje. No ano passado, rumores sobre a saída do Casino do negócio fez o papel disparar mais de 7% em apenas um pregão.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

O desembarque do Casino no GPA é visto por investidores como um catalizador de alta para as ações da companhia, dada a percepção sobre a capacidade de gestão do grupo francês.

Diniz é membro do Conselho de Administração do Carrefour Brasil e um dos principais acionistas da empresa. O fundo Península, ligado à sua família, possui participação de 7,7% na rede de hipermercados.

Além da potencial compra de Diniz, segue no radar dos acionistas do GPA a incorporação da subsidiária Compre Bem, que teve sua aprovação anunciada na noite de sexta-feira, 29. A operação, segundo a empresa, tem objetivo de reduzir os custos administrativos e gerar sinergias.