GPA e Êxito se separam, Tim renova guidance, reações ao Nubank e WEG e o que move o mercado

Bolsas internacionais operam sem uma direção definida nesta quarta-feira, 15, com o mercado ainda digerindo os últimos dados de inflação das principais economias do mundo.

Índices futuros operam em queda nesta manhã nos Estados Unidos, onde a inflação ao consumidor de janeiro (CPI, na sigla em inglês) saiu levemente acima das expectativas na véspera, com queda de 6,5% para 6,4% na comparação anual. O consenso era de queda para 6,2%. Na Europa, o movimento é de leve alta, com a inflação ao consumidor do Reino Unido desacelerando de 10,5% para 10,1%, mais do que a expectativa de queda para 10,3%.

Apesar da inflação dar sinais de já ter passado do pico, ainda restam dúvidas sobre os próximos passos dos bancos centrais. Na última tarde, John Williams, do Federal Reserve, sinalizou que as taxas de juros vão continuar subindo nos Estados Unidos.

Do início do mês para cá, investidores praticamente abandonaram a hipótese de o Fed parar a alta de juros na próxima reunião, para a qual é esperada mais uma alta de 0,25 ponto percentual para o intervalo de 4,75% e 5%. Hoje, a maior probabilidade é de o juro americano chegar (ou até mesmo superar) o intervalo de 5,25% e 5,5%.

No Brasil, preocupações sobre a inflação americana derrubaram o Ibovespa no último pregão, que fechou no menor patamar em uma semana, a 107.849 pontos.

Êxito fora da GPA

Acionistas do GPA (PCAR3), dona do Pão de Açúcar, aprovaram em assembleia geral extraordinária (AGE) a cisão do Êxito. A saída da rede de supermercados da Colômbia reduziu em R$ 7,13 bilhões o capital social do GPA. Em troca, os acionistas receberão por meio de BDRs quatro ações do Êxito para cada uma do GPA. A distribuição dos BDRs ocorrerá após o prazo de 60 dias de oposição de credores a serem contados a partir de hoje. A segregação dos negócios, segundo o GPA, "possui um potencial de destravamento de valor a ser capturado de forma isonômica por todos os acionistas".

Tim melhora guidance

A Tim (TIMS3) anunciou a revisão de guidance para o triênio de 2023 a 2025, como efeito da compra de ativos móveis da Oi. Sem especificar números, a companhia afirmou que espera crescimento de "duplo dígito" na geração de caixa para o período. A receita de serviço, disse a empresa, deve crescer "dígito alto" no curto prazo e "dígito médio" no curto.

Agenda de balanços com Weg, B3 e reação ao Nuban

Quem segue crescendo em ritmo acelerado é o Nubank (NUBR33), que apresentou alta de 643% em seu líquido do quarto trimestre divulgado ontem. O saldo final foi de US$ 58 milhões. Já o lucro líquido ajustado, que exclui os efeitos de remuneração via opção de ações, foi de US$ 113,8 milhões, acima do esperado por analistas. Investidores devem reagir ao balanço nesta quarta. As ações do Nubank saltam 8% no pré-mercado americano.

O mercado também deve reagir nesta quarta oa balanço da WEG (WEGE3), divulgado nesta manhã. A empresa registrou no quarto trimestre R$7,98 bilhões de receita líquida operacional, 22% acima do mesmo período de 2021. Após o encerramento do pregão, B3 (B3SA3), Banrisul (BRSR6), Assaí (ASAI3), Telefônica (VIVT3) e Rumo (RUMO3) irão divulgar seus respectivos balanços.