GPA: depois do Assaí, chegou a vez de separar a colombiana Éxito

O Grupo Pão de Açúcar (GPA - PCAR4) vai distribuir a sua participação na rede colombiana Éxito, em operação bastante semelhante à implementada com o Assaí Atacadista (ASAI3) no começo do ano passado. A transação já era esperada pelo mercado. Atualmente, a brasileira detém 96% da Éxito e vai entregar aos seus acionistas o equivalente a 83% da controlada. Ao final da distribuição, pretende manter 13% para capturar valor no futuro. O objetivo da reorganização societária é capturar maior valor para o grupo.

Na prática, os atuais acionistas do GPA receberão ações da Éxito na proporção de suas participações, e se tornarão sócios diretos de ambas as empresas — a brasileira e a colombiana. Ao fim de tudo, a Éxito terá 53% de seus papéis negociados em bolsa. A rede francesa Casino, que detém 41% do GPA, ficará com uma fatia direta de 34%, após a implementação de todos os passos. Os papéis serão negociados em Nova York, na forma de ADRs, e no Brasil, como BDRs.

O GPA está avaliado em R$ 6,4 bilhões, após a alta de hoje de quase 10% na B3. Mas, antes disso, a Éxito era avaliada em bolsa, mesmo com baixa liquidez, por valor maior que o do GPA — em torno de R$ 6 bilhões. Para se ter uma ideia, o exercício de analistas é que a rede Éxito, sozinha, deveria valer perto de R$ 10 bilhões, com uma liquidez adequada e maior visibilidade da companhia para o mercado de capitais. Trata-se da maior varejista alimentar da Colômbia, com mais de 600 lojas no país. O GPA, com todas suas bandeiras, tem pouco menos de 700 unidades.

Com Assaí ocorreu o mesmo. Para se ter uma ideia, antes da separação, o GPA inteiro era avaliado em R$ 22 bilhões. Agora, só o Assaí vale R$ 26,5 bilhões na bolsa.

O conselho de administração do GPA autorizou a administração a dar continuidade aos estudos, iniciar a preparação da implementação da transação, bem como a tomar as medidas necessárias para a sua respectiva formalização. Entre elas, as providências para a criação dos programas de BDRs e ADRs do Éxito no Brasil e nos Estados Unidos.

O negócio, contudo, ainda precisa ser submetido à assembleia de acionistas da companhia brasileira, após a conclusão de todos os estudos. A expectativa, de acordo com o fato relevante, é que a transação, com a entrega dos papéis da rede colombiana, ocorra ao fim do primeiro semestre de 2023.