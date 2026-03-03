GPA chega a cair 15% na bolsa: por que ação lidera baixas do Ibovespa?

O Ibovespa chegou a cair mais de 4% nesta terça-feira, 3, voltando ao patamar de 180 mil pontos. As ações do GPA (PCAR3) lideravam as quedas ao despencar quase 15% no pior momento do dia.

O GPA informou nesta terça que apresentou um pedido incidental de tutela cautelar na arbitragem contra o Casino, seu ex-controlador, para bloquear a participação de cerca de 22,5% que o grupo francês ainda detém na companhia.

A medida busca impedir a venda ou transferência das ações, hoje avaliadas em cerca de R$ 347 milhões, até que haja uma decisão final na disputa arbitral.

Além disso, a agência de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou o rating corporativo da companhia de “A”, com observação negativa, para “CCC”, pressionando ainda mais os papéis.

O que aconteceu entre GPA e Casino?

A controvérsia tem origem em autos de infração da Receita Federal relacionados à suposta dedução indevida de amortizações de ágio no IRPJ dos anos-calendário de 2007 e 2013. A cobrança estimada é de R$ 2,55 bilhões — valor que representa mais da metade das contingências fiscais provisionadas pelo GPA.

O ágio, nesse caso, refere-se ao valor adicional pago em aquisições societárias, que pode ser amortizado e deduzido para fins fiscais. A Receita contesta essas deduções. O GPA sustenta que os procedimentos foram realizados de forma regular e afirma que defenderá sua posição nas esferas administrativa e judicial.

A disputa ganhou novo capítulo em abril de 2025, quando o Casino comunicou que as garantias anteriormente prestadas em favor do GPA nesses processos fiscais deixariam de ser exigíveis, em razão de seu plano de salvaguarda na França — mecanismo semelhante a uma recuperação judicial.

Sem as garantias, o GPA iniciou, em maio de 2025, uma arbitragem na Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI) para preservar seus direitos. O objetivo é assegurar que, caso a companhia venha a ser condenada de forma definitiva a pagar os tributos, possa ser ressarcida pelo ex-controlador.

Agora, ao pedir a tutela cautelar, a varejista tenta proteger o que chama de “resultado útil do processo”. Em outras palavras, busca evitar que o Casino se desfaça de ativos no Brasil antes do desfecho da arbitragem.