Google (GOOGL34) o rejeita 39 vezes, mas analista insiste e no final consegue ser contratado

Ser rejeitado no trabalho uma vez pode ser um baque para a autoestima de muita gente. E são muito poucas as pessoas que tentam mais uma vez entrar em uma empresa onde já receberam um "não".

Entretanto, muitas vezes insistir pode ser a melhor estratégia para alcançar o trabalho dos sonhos.

Esse foi o caso de Tyler Cohen, analista que foi rejeitado 39 vezes em três anos pelo Google (GOOGL34), e que acabou sendo contratado na 40a tentativa.

Cohen trabalha como responsável pela estratégia e gestão de operações da DoorDash, uma plataforma de entrega de alimentos dos EUA.

Entretanto, o sonho dele sempre foi trabalhar no Google.

Só que o buscador mais famoso do mundo, aparentemente, simplesmente não queria saber de Tyler.

Mesmo se o analista apresentava um currículo de peso: formado na Northeastern University, com experiências profissionais na gigante de consultoria EY e muitas outras no setor de marketing, além de um conhecimento de base de chinês.

Na tentativa número 40, entretanto, Tyler conseguiu conquistar a tão desejada vaga no Google.

Ele decidiu comemorar o resultado com um post no Linkedin (rede social que, por sinal, é controlada pela rival do Google, a Microsoft).

"Existe uma linha tênue entre perseverança e doença, ainda estou tentando descobrir qual me pertence", escreveu Tyler, postando o print da tela com todos os "não, obrigado" recebidos pelo Google a partir do dia 25 de agosto de 2019.

Até o último e-mail, com data 19 de julho de 2022 cujo título foi "Bem-vindo ao Google!".

No LinkedIn, a história do sucesso de Tyler ganhou mais de 38 mil compartilhamentos e 775 comentários.

Entre eles o da própria conta oficial do Google, que escreveu "que viagem, Tyler! Já estava na hora”.

Perseverança permitiu conquistar uma vaga mesmo com mercado esfriando

Além da perseverança, a conquista de Tyler é ainda mais relevante já que chega em um momento em que todos os gigantes da tecnologia, incluindo Google e Apple (AAPL34), estão desacelerando o ritmo de contratações programadas para os próximos meses.

Os resultados trimestrais que estão sendo publicados nessas semanas não são exatamente brilhantes.

E esses números fracos, juntos com a onda de incertezas geopolíticas, a crise das cadeias de abastecimento internacionais e a inflação está se tornando um freio para as contratações.

Ao contrário, algumas empresas estão realizando uma série de demissões.

O Google, em particular, suspendeu as novas contratações por duas semanas, estabelecendo uma desaceleração para o resto do ano.

Para se ter uma ideia do tamanho do RH do Google, é suficiente pensar que a empresa tem cerca de 170 mil funcionários e que somente no segundo trimestre contratou mais de 10 mil pessoas.