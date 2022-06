Google (GOGL34) vai investir US$ 1,2 bilhão na América Latina

O Google (GOGL34) se comprometeu a investir US$ 1,2 bilhão na América Latina nos próximos 5 anos.

O objetivo do plano é apoiar o desenvolvimento econômico e a transformação digital na região, onde o Google tem presença ativa desde 2005.

O investimento foi anunciado pelo CEO do Google e da Alphabet, Sundar Pichaid, durante a a nona edição da Cúpula das Américas, realizada esta semana em Los Angeles, Califórnia.

Durante o evento, Pichaid disse que terão parcelas do valor destinado para “organizações que trabalham para proteger a biodiversidade na floresta amazônica”.

Os montante será distribuído em diferentes áreas, sendo elas: capacitação em habilidades digitais, comunidades inclusivas, empreendedorismo e infraestrutura digital.

Para o CEO do Google, a transformação digital pode ser a ferramenta que irá auxiliar a América Latina a se recuperar do impacto econômico da pandemia de Covid-19. E ainda descreve a recuperação como “inclusiva”, ao passo que reduz a desigualdade.

Preocupação com a representatividade

Do valor total, US$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão) serão divididos créditos de publicidade e aportes monetários para o braço filantrópico do Google, o Google.org.

Essa parcela tem como objetivo investir em sustentabilidade e fomentar criação de oportunidades para jovens, mulheres e grupos em minoria de representação.

Outro projeto que receberá parte do dinheiro é o Pro Mujer, que auxilia empresas com lideranças femininas na Guatemala, El Salvador e Honduras a acessar treinamento e microcrédito.

Na área de educação e capacitação, a companhia quer oferecer 1 milhão de bolsas para os certificados de carreira, que são cursos para profissões da América Latina com alta demanda no mercado.

Investimentos em tecnologia

O Google quer estabelecer uma comunicação entre servidores da América do Norte e América do Sul, para melhor a qualidade dos serviços em nuvem.

Além disso, a companhia tem planos para expandir a sua equipe de engenharia no Brasil, do setor de privacidade e segurança.

No evento, ainda foi citado o lançamento do Google Wallet. O aplicativo, lançado em maio nos EUA, reúne documentos, formas de pagamento e passes de transporte público com a tecnologia do Google.