Goldman vê inflação próxima do pico e recomenda ações com margens fortes

Claire Ballentine e Ben Stupples, da Bloomberg

O Goldman Sachs espera que a inflação dos EUA fique abaixo de 4% este ano, e que as ações fiquem relativamente estáveis, de acordo com Meena Lakdawala-Flynn.

“Nos EUA, achamos que a inflação está atingindo o pico agora”, disse quinta-feira Lakdawala-Flynn, chefe de gestão global de patrimônio privado, durante o Bloomberg Wealth Summit em Nova York. “Acreditamos que a probabilidade de uma recessão aumentou em 2023.”

Ela disse que os clientes de patrimônio elevado que sua unidade atende estão focados na lucratividade e estão procurando exposição a ativos em assistência médica, energia e tecnologia, assim como o setor imobiliário.

“Em ações, recomendamos que nossos clientes tenham exposição a nomes que tenham poder de precificação, que tenham margens fortes”, disse Lakdawala-Flynn, que lidera o negócio desde o início de 2021, juntamente com John Mallory.

Ela também disse que há interesse em ativos digitais como NFTs e criptomoedas.

O Goldman adicionou dezenas de consultores à sua unidade de patrimônio privado na Europa, Oriente Médio e África nos últimos anos, buscando diversificar os fluxos de receita além de seus principais pontos fortes, as áreas de fusões e aquisições e trading.

O banco também procurou ampliar a gama de clientes que visa com seus serviços de consultoria patrimonial.

Embora a gestão de patrimônio privado se concentre no segmento de patrimônio líquido ultra alto, incluindo indivíduos, famílias e fundações, o banco também atende ao público com patrimônio líquido alto por meio da filial Ayco e da divisão de gestão financeira pessoal.

A receita da unidade de gestão de patrimônio aumentou 25% em 2021, para US$ 7,5 bilhões. Tinha cerca de US$ 751 bilhões em ativos sob gestão no final do ano.