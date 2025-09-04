Goldman Sachs investe US$ 1 bilhão em empresa de gestão de patrimônio e aposentadoria

Goldman Sachs e T. Rowe Price anunciaram nesta quinta-feira, 4, uma parceria para ampliar a oferta de produtos de investimento direcionados a clientes de gestão de patrimônio e aposentadoria. O acordo prevê a compra, pelo Goldman Sachs, de até US$ 1 bilhão em ações da T. Rowe Price pela instituição financeira. Com a notícia, as ações da gestora fecharam em alta de 5,8% nesta quinta-feira.

O investimento equivale à cerca de 4,1% da capitalização atual da T. Rowe Price, estimada em US$ 24,42 bilhões. A iniciativa ocorre em um momento de crescente interesse de investidores individuais por ativos do tipo private equity, crédito privado e infraestrutura, tradicionalmente restritos a grandes fortunas e investidores institucionais.

A parceria prevê o lançamento de fundos com estratégias para planos de aposentadoria a partir de meados de 2026. Nessas carteiras, a Goldman Sachs atuará como gestora de ativos privados, enquanto a T. Rowe Price trará sua experiência em fundos ativos de aposentadoria.

As empresas também vão desenvolver portfólios para clientes de alta renda, como fundos mútuos e ETFs.

Também está previsto um produto que combina investimentos em ações públicas e privadas nos Estados Unidos.

Movimentação

Esse tipo de movimentação no mercado já vem acontecendo. O Wells Fargo, por exemplo, firmou parcerias com gestores de crédito privado para criar fundos destinados a clientes de alto patrimônio. Já a BlackRock lançou produtos que permitem incluir private equity em planos de aposentadoria.

Apesar do avanço, especialistas levantam preocupações sobre a falta de transparência e os custos mais elevados desses ativos em comparação a investimentos tradicionais, como ações e títulos públicos.

Atualmente, a Goldman Sachs administra US$ 3,3 trilhões em ativos, sendo US$ 540 bilhões em "estratégias alternativas". Já a T. Rowe Price é proprietária da Oak Hill Partners, gestora de crédito privado adquirida em 2021.