Goldman Sachs (GSGI34) tem queda de 43% no lucro no 3T22

O Goldman Sachs (GSGI34) divulgou nesta terça-feira, 18, seus resultados do terceiro trimestre de 2022.

O banco americano registrou uma queda de 12% em sua receita líquida, passando de US$ 13,60 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 11,97 bilhões no mesmo período de 2022.

O lucro líquido, por sua vez, caiu 43% no período, passando de US$ 5,37 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 3,06 bilhões no mesmo período deste ano.

Entretanto, a previsão superou a estimativa dos analistas, que aguardavam um lucro de cerca de US$ 2,86 bilhões.

As quedas no lucro e na receita do Goldman Sachs eram esperadas, pois o terceiro trimestre do ano passado foi particularmente intenso para o banco, com o boom das Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) que acabou não ocorrendo em 2022.

Operações do varejo do Goldman Sachs (GSGI34) cobriram o resultado negativo do banco de investimento

As operações de renda fixa do Goldman Sachs geraram US$ 3,53 bilhões em receita, uma alta de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior e cerca de US$ 500 milhões a mais do que os analistas previam. Esse resultado foi possível graças ao aumento da atividade dos clientes em títulos e moedas em meio a mercados agitados.

No caso do trading de ações, o banco conseguiu faturar US$ 2,68 bilhões em receita, uma queda de 14% em relação ao ano anterior, que superou a estimativa de US$ 2,59 bilhões.

Os fortes resultados das operações de varejo mais do que compensaram a queda no setor de banco de investimento, onde a receita caiu 57%, para US$ 1,58 bilhão, abaixo da estimativa de US$ 1,84 bilhão dos analistas.

Segundo o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, os resultados do terceiro trimestre "refletem a força, amplitude e diversificação de nossa franquia global".

"Em um cenário de incerteza e volatilidade nos mercados, continuamos a administrar nossos recursos com prudência e permanecemos focados na gestão de risco enquanto atendemos nossos clientes. É importante ressaltar que estamos confiantes de que nossa evolução estratégica gerará retornos mais altos e mais duráveis e gerará valor de longo prazo para os acionistas", explicou Solomon no relatório que acompanhou os resultados.

Solomon anunciou no começo desta semana uma importante reorganização societária, que irá combinar as quatro principais divisões do banco em três. A medida tem como objetivo aumentar o valor de mercado do banco, que está sofrendo no mercado financeiro em relação a concorrentes.

As ações do Goldman Sachs estão subindo 2,91% no pré-mercado, mas caíram quase 20% desde o começo do ano, em comparação com a queda de 26% do KBW Bank Index.