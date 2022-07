Goldman Sachs (GSGI34) registra queda de 48% no lucro do 2T22

O banco de investimento americano Goldman Sachs (GSGI34) divulgou nesta segunda-feira, 18, os resultados do segundo trimestre de 2022.

O Goldman Sachs registrou uma queda de 48% no lucro líquido entre abril e junho, totalizando US$ 2,79 bilhões. No mesmo período do ano passado, o lucro do banco de investimento tinha sido de US$ 5,48 bilhões.

A receita caiu 23%, chegando em US$ 11,86 bilhões, mas superou de US$ 1 bilhão as previsões dos analistas do mercado.

As receitas foram impulsionadas pela divisão de renda fixa, que subiu 55%.

As operações de renda fixa do banco (FICC, na sigla em inglês) geraram US$ 3,61 bilhões em receita, superando as estimativas de US$ 2,89 bilhões previstas pelo mercado.

Segundo o Goldman Sachs, esse desempenho da atividade comercial foi possível graças a "alta significativa" das taxas de juros, commodities e moedas.

A receita com operações com ações subiu 11%, para US$ 2,86 bilhões, também superando as previsões do mercado, que indicavam uma receita de US$ 2,68 bilhões.

A receita de gerenciamento de ativos caiu 79% em relação ao ano anterior, chegando em US$ 1,08 bilhão, mas superando a estimativa de US$ 924,4 milhões.

Segundo o documento divulgado pelo Goldman Sachs, essa contração foi provocada pelas perdas em ações negociadas na Bolsa de Valores e em ganhos menores em participações de private equity.

“Preocupações macroeconômicas e a guerra prolongada na Ucrânia continuaram a contribuir para a volatilidade dos preços das ações globais e spreads de crédito mais amplos”, salientou o banco.

O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 10,6% no segundo trimestre de 2022 e 12,8% no primeiro semestre de 2022.

CEO do Goldman Sachs (GSGI34) diz que os resultados foram "sólidos".

Mesmo com a queda do lucro líquido, o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, comemorou os resultados.

“Entregamos resultados sólidos no segundo trimestre, pois os clientes nos procuraram por nossa experiência e execução nesses mercados desafiadores”, escreveu o executivo no documento de divulgação de resultados.

Segundo o CEO, “apesar do aumento da volatilidade e incerteza, continuo confiante em nossa capacidade de navegar no ambiente, gerenciar dinamicamente nossos recursos e gerar retornos de longo prazo para os acionistas”.

As ações do Goldman Sachs subiram cerca de 3% nas negociações de pré-mercado, mas acumulam uma queda de 23% este ano até o pregão da sexta-feira, uma contração pior do que a queda do índice que reúne os principais bancos americanos KBW Bank Index, que caiu 16%.