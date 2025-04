Goldman Sachs eleva risco de recessão e antecipa cortes de juros após tarifas de Trump

O Goldman Sachs Group (GS) revisou suas projeções econômicas após o anúncio do novo pacote tarifário dos Estados Unidos.

Em relatório divulgado no sábado, 6, os economistas liderados por Jan Hatzius elevaram a probabilidade de recessão nos próximos 12 meses de 35% para 45% e reduziram a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1% para 0,5% no comparativo entre o quarto trimestre de 2024 e o quarto trimestre de 2025, segundo a Bloomberg.

A mudança ocorre diante de um "forte aperto nas condições financeiras, boicotes de consumidores estrangeiros e aumento da incerteza política", fatores que devem impactar negativamente os investimentos das empresas mais do que o estimado anteriormente.

A projeção de Goldman Sachs considera como cenário-base um aumento de 15 pontos percentuais na tarifa efetiva dos EUA, o que dependeria de uma redução significativa nas tarifas previstas para entrar em vigor em 9 de abril.

No entanto, caso a maior parte dessas tarifas seja implementada, o banco projeta um aumento de 20 pontos percentuais , o que levaria a uma revisão do cenário para recessão.

Expectativa de cortes de juros também é alterada

Em seu cenário atual, sem recessão, os economistas do Goldman antecipam que o Federal Reserve (Fed) inicie um ciclo de três cortes consecutivos de 25 pontos-base , começando em junho — um mês antes da previsão anterior —, levando a taxa de juros para a faixa de 3,5% a 3,75%.

Caso o cenário de recessão se concretize, a expectativa é de cortes mais agressivos, totalizando cerca de 200 pontos-base ao longo dos próximos 12 meses.

O novo cálculo ponderado pela probabilidade de recessão aponta para um total de 130 pontos-base em cortes em 2025, frente aos 105 pontos-base estimados anteriormente, alinhando-se às expectativas já precificadas pelos mercados financeiros no fechamento da última sexta-feira.