A Gol Linhas Aéreas deixa a B3 nesta sexta-feira, 27, encerrando um ciclo que a colocou entre as principais companhias abertas do setor aéreo no Brasil. A partir de agora, as ações deixam de ser negociadas em bolsa e passam a existir apenas dentro de uma estrutura privada, sob controle da holding Abra.

A mudança não é apenas formal. Ela altera diretamente a vida de quem permaneceu como acionista após a oferta pública de aquisição (OPA) e as janelas subsequentes de venda.

O que acontece com as ações

O processo de saída da bolsa foi estruturado em etapas. Em fevereiro, a Gol realizou o leilão da OPA, fixando o preço em R$ 11,45 por lote de mil ações preferenciais (GOLL54). Depois, abriu uma segunda janela para quem não aderiu inicialmente, com correção pela taxa Selic.

Quem vendeu dentro desses prazos receberá os valores até 30 de março de 2026, segundo a companhia.

Também houve a possibilidade de exercer o direito de recesso, mecanismo usado por quem discordou da operação. Nesse caso, o reembolso seguiu o mesmo valor definido na OPA.

Já os bônus de subscrição (GOLL80) não foram convertidos, mas serão substituídos por novos papéis dentro da nova estrutura societária.

E quem não vendeu?

O investidor que manteve as ações deixa de ter um ativo negociado em bolsa e passa a ser sócio de uma empresa fechada.

A partir de 1º de abril, com a incorporação da Gol pela Gol Linhas Aéreas S.A. (GLA), as ações deixam de existir como papéis listados. Em troca, os acionistas recebem novos títulos da empresa resultante — mas sem acesso ao mercado aberto.

Na prática, não há mais negociação na B3 e eventuais transações passam a ser privadas, com a Itaú Corretora assumindo o papel de escriturador.

A conversão seguirá uma lógica definida pela empresa: cada ação ordinária vira uma nova ação da GLA, enquanto cada preferencial será convertida em 35 ações ordinárias da nova estrutura.