Gol recebe até US$ 1,25 bilhão em financiamento, com recursos destinados à reestruturação financeira

A Gol Linhas Aéreas anunciou que recebeu um compromisso de financiamento de até US$ 1,25 bilhão, parte de um total de US$ 1,9 bilhão, com investidores para apoiar sua saída do processo de reestruturação financeira no âmbito do Chapter 11.

Os recursos obtidos serão destinados ao pagamento das obrigações do financiamento atual na modalidade debtor-in-possession (DIP), à cobertura dos custos da transação e ao fornecimento de capital de giro para as operações da companhia após a conclusão do processo de recuperação judicial.

A Gol também está considerando outras alternativas financeiras, incluindo a emissão de novas dívidas ou investimentos em participação acionária, como parte de um processo competitivo com investidores nacionais e internacionais.

A expectativa é que, com esses recursos, a empresa possa reduzir seu endividamento e emergir da reestruturação com uma base financeira mais sólida, o que pode resultar em uma diluição significativa das ações existentes, conforme o plano de reestruturação aprovado.