GOL (GOLL4): voos internacionais crescem 553% em dezembro, mas seguem abaixo do pré-pandemia

O número de voos internacionais da GOL (GOLL4) teve crescimento anual de 553% em dezembro, de acordo com prévia operacional divulgada pela companhia nesta terça-feira, 3. O mês é considerado chave pelas companhias aéreas, dado a maior concentração de eventos festivos, como Natal e Ano Novo, além das férias escolares. Foram 1.058 decolagens para o exterior contra 162 do mesmo período de 2021.

O crescimento é acompanhado da queda de restrições atreladas ao controle da Covid-19, mas o número segue abaixo dos níveis pré-pandemia. Em dezembro de 2019, a GOL fez 1.482 voos internacionais. A empresa fechou 2022 com 6.718 decolagens internaiconais, cerca de 10.000 abaixo do registrado em 2019.

A pandemia e o cenário macroeconômico, com passagens mais caras e menor poder de compra, também teve efeitos sobre os voos domésticos, que ficaram em 19.849 em dezembro do ano passado. Ainda que 11,5% acima do apresentado em dezembro de 2021, o número ficou 14,7% abaixo do de dezembro de 2019. No acumulado de 2022 foram 195.232 voos domésticos contra 133.868 de 2021 e 242.398 em 2019.

O crescimento em relação ao ano passado foi ainda maior em número de passageiros transportados. Foram 27,361 milhões ao longo de 2022 contra 18,807 milhões no ano anterior. Somente em dezembro, foram 2,810 milhões, com alta anual de 11,2%. Apesar da melhora de resultados, a taxa de ocupação foi mais baixa em dezembro, com queda de 81,9% para 77,9%.

A pontualidade dos voos, afetada pela greve dos aeronautas, também caiu ficando em 76,4% ante 81,2% de dezembro de 2021. A piora do indicador puxou para baixo a pontualidade média do ano, que terminou em 89,4% contra 94% de 2021.