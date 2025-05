GOL (GOLL4) promete reduzir dívida e prevê receita superior a R$ 22 bilhões para o ano

A GOL (GOLL4) prevê uma receita líquida de R$ 5,6 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 19% na comparação anual. Para o ano, a companhia aérea brasileira estima uma receita entre R$ 22,1 bi e R$ 22,7 e EBITDA de até R$ 5,9 bilhões. A empresa atualizou suas projeções para apoiar o processo de financiamento de saída do Chapter 11.

Em fato relevante divulgado na manhã desta quinta-feira, 5, a GOL afirmou que as novas projeções servem como atualização do plano de cinco anos divulgado em janeiro de 2025.

Os ajustes nas projeções de receita foram feitos com base nas tendências atuais de reservas e contratos assinados, refletindo uma expectativa de demanda mais forte até o primeiro trimestre de 2026.

O EBITDA recorrente em 2024 superou o resultado projetado no plano de janeiro, ficando aproximadamente 10%, ou R$ 431 milhões, acima, impulsionado pelo aumento da receita líquida, preços mais baixos dos combustíveis e o timing de liberações de motores. Já o EBITDA recorrente projetado para 2026 está aproximadamente 1% acima em comparação ao plano de janeiro, impulsionado principalmente por melhores receitas de passageiros com base na perspectiva atual de reservas até os primeiros meses do ano que vem.

Acordo com credores

Entre as atualizações anunciadas pela GOL está a incorporação dos termos do acordo com um grupo de credores dos bônus com vencimento em 2026. Os membros se comprometeram a adquirir US$ 125 milhões dos US$ 1,9 bilhão em notas de financiamento de saída.

Houve também uma revisão para cima do cupom esperado a ser pago sobre o financiamento de saída. O montante total é de US$ 1,9 bilhão. Este financiamento, com os US$ 121 milhões do acordo de 2026, será garantido por ativos críticos da GOL, como o programa Smiles, portfólio de slots, marca e propriedade intelectual e peças de reposição. Além disso, a companhia também anunciou que a data prevista para a saída do Chapter 11 foi postergada de final de abril para o dia 5 de junho de 2025. O documento confirma a atualização do cronograma previsto para o recebimento de até US$ 330 milhões em investimentos de parceiros estratégicos na GOL, previstos para ocorrer nos primeiros 180 dias após a saída do processo.

A GOL espera sair do Chapter 11 com US$ 900 milhões em liquidez e uma alavancagem substancialmente reduzida. Após a saída, espera-se que a alavancagem líquida seja reduzida em cerca de 1,6x como resultado da reestruturação, e projetada para cair para 2,9x até o final de 2027 .

Balanço preliminar