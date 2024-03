Gol (GOLL4), Petrobras (PETR4), Magazine Luiza (MGLU3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

O Ibovespa desta terça-feira, 19, será marcado pelos movimentos corporativos das empresas listadas — com os investidores de olho na Gol (GOLL4), Petrobras (PETR4) e Magazine Luiza (MGLU3). Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias hoje.

Gol (GOLL4)

Em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, a Gol anunciou na última noite a descontinuidade das projeções operacionais (guidance), publicadas em novembro de 2023. As projeções para este ano incluíam receita líquida de R$ 19 bilhões e dívida líquida de 4 vezes o Ebitda.

Petrobras (PETR4)

O advogado Marcelo Gasparino, representante de acionistas privados no conselho de administração da Petrobras, defende uma coordenação afinada entre os minoritários para que busquem uma quinta cadeira inédita no colegiado da estatal. O órgão tem hoje 11 membros, sendo seis indicados pela União, quatro pelos acionistas minoritários e um pelos funcionários da companhia. Ontem, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou uma representação para que o órgão apure uma possível interferência indevida do governo na Petrobras. No pedido, o MP indicou que decisões tomadas pela empresa podem ter sido afetadas por interesses da administração federal, como a opção por não pagar dividendos extraordinários aos acionistas.

Magazine Luiza (MGLU3)

A Magazine Luiza reportou na noite de ontem o seu balanço do quarto trimestre de 2023. No período, a companhia apurou um lucro líquido recorrente que somou R$ 101,5 milhões e a margem Ebitda chegou a 7,2%, 1,5 ponto percentual maior do que no mesmo período de 2022 e a maior dos últimos três anos. O consenso de mercado era bem mais baixo: lucro de R$ 30 milhões e margem Ebitda de 6,5%. Mais detalhes do resultado da varejista podem ser conferidos no EXAME INSIGHT.

Braskem (BRKM5)

Já a Braskem registrou um prejuízo de R$ 1,575 bilhão no último trimestre de 2023, montante que ainda é menor que a perda de R$ 1,7 bilhão apurada no mesmo período de 2022. O resultado também foi inferior na comparação com os três meses imediatamente anteriores, quando a empresa apurou prejuízo de R$ 2,418 bilhões. O prejuízo líquido consolidado de 2023 somou R$ 4,6 bilhões, superior aos R$ 336 milhões em perdas apuradas em 2022. De acordo com a Braskem, o resultado foi decorrente, principalmente, dos menores spreads petroquímicos no cenário internacional e dos complementos de provisão relacionada ao desastre em Maceió.

Vamos (VAMO3)

A Vamos reportou lucro líquido consolidado de R$ 195,5 milhões no 4T23, queda de 20% em relação ao mesmo período de 2022. O Ebitda da empresa foi de R$ 661 milhões entre outubro e dezembro, 16,6% maior do que no último trimestre de 2022. No acumulado do ano, o crescimento foi de 38%, para R$ 2,668 bilhões.

Petz (PETZ3)

Depois de rumores de que Petz estaria em negociação para se fundir com a Petlove, a primeira negou por meio de fato relevante. A companhia afirma que “não há quaisquer negociações em curso acerca de potencial fusão ou de combinação de negócios”.

Emae

O governo de São Paulo marcou para 19 de abril o leilão de privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), na B3. A operação deve movimentar ao menos R$ 780 milhões. A data consta em edital publicado na última segunda-feira, 18, no site da Secretaria de Parcerias e Investimentos.

