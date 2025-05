GOL (GOLL4) garante financiamento de US$ 1,9 bi para saída do Chapter 11 nos EUA

A GOL (GOLL4) confirmou a captação para um financiamento de saída (exit financing) de US$ 1,9 bilhão, vinculados ao processo de recuperação judicial conduzido sob o Chapter 11 nos EUA.

Os recursos captados serão usados para liquidar o financiamento dado durante o processo de recuperação e para custear despesas da transação, além de fortalecer a liquidez da empresa após sua saída da recuperação judicial. A medida visa garantir capital de giro e suporte às operações comerciais da companhia.

A aérea vinha conduzido nos últimos seis meses um amplo processo de negociação com investidores âncora para garantir os fundos necessários à reestruturação financeira, que tramita na Corte de Falências do Distrito Sul de Nova York. Após aprovação judicial, a GOL firmou acordo com para compra de até US$ 1,25 bilhão em notas de dívida.

A empresa também fechou um acordo com os detentores de títulos seniores com vencimento em 2026 para a aquisição de US$ 125 milhões do financiamento. Para completar a captação, a GOL precisou obter mais US$ 495,5 milhões, mas recebeu ordens superiores a US$ 796 milhões, o que permitiu reduzir a taxa de juros do financiamento de 14,625% para 14,375%, informou a companhia.

Como parte do ajuste, o grupo aceitou reduzir seu compromisso em US$ 75 milhões, liberando mais recursos para outros investidores, que passaram a aportar US$ 570,5 milhões. A taxa de serviço ("work fee") do grupo também foi reduzida de US$ 10 milhões para US$ 4 milhões.

Segundo os termos dos contratos de compromisso, o financiamento de saída será emitido na data efetiva do plano de reestruturação judicial e terá a seguinte composição: