Gol firma acordo com último credor para apoio ao plano de recuperação

A Gol anunciou nesta quinta-feira, 8, que fechou acordo com a Whitebox, representando os fundos e contas sob sua gestão, que detêm títulos sêniores conversíveis de dívida com vencimento este ano.

Com isso, a empresa garante o respaldo do último grande credor da empresa, facilitando a aprovação do Plano de Reorganização para sair do Chapter 11.

O acordo resolve uma disputa relacionada às condições de contraprestação de todos os detentores desses títulos e assegura o apoio ao plano de reorganização da companhia.

A adesão da Whitebox, detentora de uma quantidade significativa dos títulos, permite que o plano seja aprovado pela Classe 10 e reforce a negociação com outros credores.

Reestruturação financeira

No âmbito do acordo, a Gol reafirma seu compromisso em reduzir significativamente seu endividamento. A empresa prevê converter até US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras pré-Chapter 11 e até US$ 850 milhões em outras obrigações, o que resultará em uma reestruturação significativa da base acionária.

A conversão das dívidas em ações trará uma diluição substancial dos acionistas atuais, respeitando, porém, o direito de preferência dos mesmos, conforme a legislação brasileira.

A Gol espera concluir o processo de Chapter 11 em junho de 2025, com um novo modelo de capital que ajudará a companhia a reduzir seu passivo e se reposicionar no mercado aéreo, que continua a enfrentar desafios econômicos globais.