Gol firma acordo com Boeing e libera US$ 235 milhões para distribuir a credores

O Tribunal de Falências de Nova York aprovou os acordos firmados entre a Gol e a Boeing, fabricante de todas as aeronaves da companhia aérea brasileira.

Segundo a empresa, a conclusão dos acordos trará "benefícios significativos". Atualmente, a empresa possui pedidos para 91 aeronaves Boeing 737 MAX.

De acordo com a empresa, os acordos permitirão um aumento para um mínimo de US$ 235 milhões na distribuição de capital aos credores quirografários gerais, em linha com as negociações do plano do Chapter 11.

A empresa calcula que reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações.