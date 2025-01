Gol e Azul já controlam mercado e seria 'pior se quebrassem', diz ministro dos Portos e Aeroportos

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta quinta-feira que a fusão anunciada entre as companhias aéreas Azul e Abra, investidora majoritária da Gol e da Avianca, é positiva, pois o pior cenário seria que as duas empresas “quebrassem”. Segundo o ministro, a operação não deve mudar a configuração do mercado, tendo em vista que as duas companhias “já controlam” o setor.

"O pior cenário seria que essas empresas quebrassem. Pelo contrário, estamos tendo um crescimento e agora temos que oferecer uma mão amiga para que esse setor continue a performar bem. O olhar do governo do presidente Lula será um olhar prioritário na preservação dos empregos do setor e o fortalecimento da malha aérea no país", afirmou em café da manhã com jornalistas, nesta quinta-feira.

A Azul e a Abra, investidora majoritária da Gol e da Avianca, informaram ao governo Lula e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a intenção de fusão entre as companhias. A medida foi anunciada por ambas ao mercado na quarta-feira.

Em 2024 as duas companhias foram responsáveis pelo transporte de 57,4 milhões de passageiros para destinos brasileiros, 61,4% do total.

— Hoje, elas já controlam [o mercado]. O Brasil tem uma dificuldade que também acontece, por exemplo, em Portugal. No mundo inteiro estamos tendo uma fusão de empresas aéreas — disse Silvio Costa Filho.

O ministro, no entanto, ressaltou que o governo não vai permitir que a fusão resulte em um aumento tarifário para os consumidores.