Gol e Avianca a caminho de Nova York: controladora anuncia IPO nos Estados Unidos

Dois dias após anunciar a intenção de fechar o capital da sua controlada Gol no Brasil, o Grupo Abra anunciou nesta quarta-feira, 15, que pretende realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. O documento será protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

A companhia, que também controla a aérea colombiana Avianca, ressaltou que a concretização da listagem no mercado americano dependerá de condições como fatores favoráveis de mercado e a conclusão da revisão do pedido pela SEC.

Fechamento de capital no Brasil

Na última segunda-feira, a Gol havia anunciado os planos de saída da Bolsa e convocado uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre o tema, marcada para 4 de novembro.

A operação prevê que a Gol Linhas Aéreas S.A. (GLA), empresa de capital fechado, incorpore integralmente as atividades da aérea. Em contrapartida, os atuais acionistas da Gol receberão uma ação ordinária da GLA para cada ação ordinária detida. Já os detentores de ações preferenciais receberão 35 ações da GLA por papel.

Caso aprovada, a operação resultará na saída da Gol da B3. Com isso, a Azul (AZUL4) passará a ser a única companhia aérea com capital aberto no Brasil, já que a Latam mantém suas ações listadas no mercado chileno.

Avanço no Chile

Também no início da semana, a holding anunciou a criação de uma nova empresa no Chile ao solicitar um certificado de operador aéreo à Direção Geral de Aviação Civil do país. A NG Servicios Aéreos vai atuar com fretamentos de aviões.

A NG foi constituída em 2 de junho, em Santiago, dias antes do anúncio formal da saída da Gol do Chapter 11 (recuperação judicial nos EUA).