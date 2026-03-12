Gol anuncia mais três rotas internacionais partindo do Rio e categoria premium de assentos

A GOL anunciou a criação de novas rotas internacionais de longo curso e o lançamento de uma categoria de assentos premium, parte dos movimentos da companhia para se firmar como aérea intercontinental. Além do voo para Nova York, revelado na semana passada, a empresa confirmou voos diretos entre o Rio de Janeiro e Lisboa, Paris e Orlando.

As novas rotas serão operadas com cinco aeronaves Airbus A330 de fuselagem larga (widebody), recentemente incorporadas à frota, com capacidade para até 300 passageiros. Os aviões permitirão à companhia operar rotas transatlânticas e ampliar a presença em voos de longa distância a partir do Aeroporto Internacional do Galeão, escolhido como hub da expansão internacional.

A rota Rio de Janeiro–Nova York (JFK) tem início previsto para 8 de julho e três frequências semanais sem escalas. A ligação entre o Galeão e Lisboa terá quatro voos semanais a partir de 16 de setembro. Paris (Charles de Gaulle) foi confirmada como destino, mas a data de início e a frequência ainda serão divulgadas.

A malha inclui ainda Orlando, nos Estados Unidos. A cidade já é atendida pela companhia a partir de Brasília e Fortaleza com aeronaves Boeing 737 MAX 8 e passará a ter quatro novas frequências semanais partindo do Rio de Janeiro.

Assentos de primeira classe

Com a expansão da malha, a empresa também anunciou a criação de uma nova categoria de assentos para voos de longa distância, a classe Business INSIGNIA by GOL. A cabine contará com assentos que se transformam em cama (full flat), check-in e embarque prioritários, acesso a salas VIP da companhia e de parceiros, além de sistema de entretenimento individual e kits de amenidades.

A experiência inclui ainda um serviço gastronômico desenvolvido pelo chef Felipe Bronze, com menu servido em três etapas e inspirado na culinária brasileira.

Nova categoria no programa Smiles

A companhia também lançou um novo nível no programa de fidelidade Smiles. A categoria Magno passa a ser o status mais alto do programa e oferecerá benefícios adicionais, como maior acúmulo de milhas, upgrades de cabine e acesso ampliado às salas VIP.

Segundo a companhia, a expansão da frota e das rotas internacionais faz parte da estratégia de posicionar a GOL como operadora de voos de longo curso, com o Galeão funcionando como principal porta de conexão entre o Brasil, a América do Norte e a Europa.