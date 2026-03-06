GOL amplia voos para EUA e Europa com Airbus que aguenta rotas de até 15 horas

A GOL anunciou nesta sexta-feira a chegada de até cinco aeronaves Airbus A330-900, que serão integradas à frota entre 2026 e 2027. Os aviões têm capacidade aproximada de 300 assentos e autonomia para rotas de até 15 horas, permitindo a operação de voos intercontinentais, com jornadas diretas para Europa e EUA.

O Rio será o novo ponto de partida dessa estratégia, com. A companhia anunciou que o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, será o novo hub internacional da empresa.

A ligação direta entre o Tom Jobim e o Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), em Nova York, terá início em 8 de julho de 2026, com três frequências semanais.

A companhia afirmou que mantém investimentos na cidade do Rio de Janeiro, somando aproximadamente US$ 1,2 bilhão em ativos. A operação na cidade inclui mais de 30 rotas nacionais e internacionais.

O lançamento foi realizado em evento no RIOgaleão com a presença do presidente Lula; do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; do vice-prefeito, Eduardo Cavaliere; do CEO do Grupo Abra, Adrian Neuhauser; e do CEO da GOL, Celso Ferrer.

As passagens para a rota já estão disponíveis no site e no aplicativo da companhia.

Atualmente, a empresa opera em 12 países, mais de 80 bases e transporta cerca de 30 milhões de clientes por ano. Operações do grupo As aeronaves foram destinadas à GOL pelo Grupo Abra como parte da estratégia de expansão internacional. A frota será integrada às operações do grupo, que inclui Avianca e Wamos, com sinergias previstas em gestão e manutenção. O A330-900 oferece economia de combustível por assento e contribui para redução de custos operacionais e emissões de CO₂. Os aviões contam com cabine Airspace, que dispõe de configuração flexível, sistemas de entretenimento, compartimentos superiores de maior capacidade e iluminação projetada para mitigar efeitos de jet lag. A GOL também anunciou uma operação ACMI com aeronaves da parceira Wamos, integrante do Grupo Abra. O modelo será usado para ampliar capacidade, atender picos de demanda e garantir flexibilidade na operação intercontinental.