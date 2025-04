GM é a segunda montadora a paralisar fábrica no Canadá em meio a tarifas de Trump

A General Motors (GM) anunciou que irá interromper temporariamente a produção de vans elétricas comerciais em sua fábrica de Ingersoll, no Canadá, a partir de segunda-feira, 14 de abril. A planta, que produz os modelos BrightDrop, retomará operações limitadas em maio, antes de suspender novamente as atividades até outubro.

De acordo com o sindicato Unifor, que representa os trabalhadores, o retorno será com apenas um turno de produção, resultando na demissão indefinida de cerca de 500 funcionários. Segundo a Bloomberg, a decisão ocorre em meio à baixa demanda: a GM vendeu apenas 274 unidades dos veículos no primeiro trimestre de 2025. A empresa justificou a medida como uma ação para "responder à demanda do mercado e reequilibrar os estoques", em comunicado enviado por e-mail.

O impacto atinge diretamente a cidade de Ingersoll, que tem cerca de 14 mil habitantes e depende da fábrica como maior empregadora local, segundo o prefeito Brian Petrie. A paralisação da unidade ocorre no contexto de uma onda de instabilidade no setor automotivo canadense.

Stellantis também enfrenta dificuldades após tarifas dos EUA

A paralisação da GM é a segunda no Canadá em abril. A Stellantis também suspendeu por duas semanas a produção de veículos Chrysler e Dodge em Windsor, outra cidade de Ontário, afetando 4,5 mil trabalhadores sindicalizados. As montadoras enfrentam incertezas provocadas pela imposição de tarifas sobre automóveis estrangeiros pelo governo dos Estados Unidos.

As tensões comerciais aumentaram após o governo de Donald Trump, presidente dos EUA, aplicar tarifas contra fabricantes de automóveis, medida que continua a impactar o setor em 2025. Em resposta, o governo canadense implementou tarifas de até 25% sobre veículos montados nos Estados Unidos.