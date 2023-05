Glee: direito sobre lucro da série vai a leilão por US$ 1 milhão

Os direitos de participação nos lucros da série americana Glee estão em leilão na plataforma Royalty Exchange, a maior bolsa de royalties artísticos do mundo. O prazo para ofertas vai até o este domingo, 14.

Até a manhã desta quinta-feira, 11, foram realizadas 19 ofertas pelos direitos da série. A maior foi de US$ 980.000, com possibilidade de o vendedor fazer uma contraoferta. O vendedor pede US$ 1,375 milhão pela aquisição instantânea dos royalties da série Glee.

121 episódios e mais de 700 músicas

Iniciada em 2009, a série musical foi bastante popular na última década, chegando a ser transmitida em TV aberta no Brasil. Mais de 700 músicas foram cantadas ao longo de seus 121 episódios. Todas elas, assim como o direito de transmissão e de streaming de Glee fazem parte do pacote negociado na Royalty Exchange.

Esses direitos sobre a participação de lucros costumam ser frutos de acordos entre o estúdio e produtores, atores ou colaboradores importantes do projeto. Quem distribui e monetiza a série Glee é a Twentieth Century Fox.

Rendimentos

Nos últimos 12 meses, o rendimento da participação nos lucros da série Glee foi de US$ 119.130. Do lucro, 62% foi proveniente de receitas televisivas dos Estados Unidos, 35% de fontes internacionais e 3% de gravação de música.

O lucro anual médio dos últimos três anos foi de US$ 93.029. Em 2016, esse montante foi próximo de US$ 500.000. Os pagamentos, segundo a Royalty Exchange, costumam ser feitos anualmente no mês de julho.