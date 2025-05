Giro do dia: união entre Uber e iFood, Piracanjuba, INSS, ligação de Lula para Putin e Bets

Perdeu o que de mais importante aconteceu nesta quarta-feira? Aqui, você vai encontrar os principais assuntos desse 14 de maio de 2025.

Confira nosso Giro do dia sobre fraude no INSS, a união entre Uber e iFood na guerra dos apps, ligação de Lula para Putin, influencers na CPI das Bets e o Grupo Piracanjuba chegando a oito fábricas de olho no Nordeste.

1. Fraude do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou nesta quarta-feira a permitir que aposentados e pensionistas que tiveram descontos associativos sem autorização solicitem reembolso. O processo deverá ser realizado no aplicativo Meu INSS ou por ligação no 135. Sera possível consultar informações detalhadas sobre a associação responsável pelo desconto e os valores cobrados.

2. Uber e iFood se unem para fazer frente a Rappi, 99 e Meituan

Usuários do iFood no Brasil poderão pedir corridas do Uber no aplicativo – e vice-versa; hoje só metade dos clientes usa ambas as plataformas regularmente. A implementação terá início em cidades selecionadas no segundo semestre e será estendida para todo o país em etapas posteriores.

3. Em ligação, Lula pede que Putin negocie pessoalmente acordo de paz com Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta quarta-feira para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e estimulou que o chefe de Estado russo participe pessoalmente das negociões de paz com a Ucrânia. Os ucranianos serão representados pelo presidente Volodymyr Zelensky. A previsão inicial é de que os russos sejam representados pelo vice-chanceler Sergey Ryabkov.

4. Influencers na CPI das Bets

Após os depoimentos de Virginia Fonseca e do influenciador Rico Melquiades, a CPI das Bets deve receber outros nomes do universo digital para esclarecer a relação entre influenciadores e casas de apostas online no Brasil.

5. Piracanjuba mira o Nordeste

O Grupo Piracanjuba, dono das marcas Piracanjuba, Emana, LeitBom, Almond Breeze, Ninho e Molico, anunciou nesta quarta-feira a aquisição da sua primeira fábrica no Nordeste. A compra da Natulact, indústria de queijos e derivados em Sergipe, marca a entrada do grupo em uma região estratégica para ampliar sua atuação no mercado nacional de laticínios. Com a operação, o grupo passa a contar com oito fábricas,