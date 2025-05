Giro do dia: o significado da fusão Marfrig e BRF, reprovação de Lula e leilão inédito ambiental

Perdeu o que de mais importante aconteceu nesta quarta-feira? Saiba tudo o que de mais importante neste 21 de maio de 2025:

Fusão Marfrig e BRF adicionará sinergias e melhorará fluxo de caixa, diz Moody's

A Marfrig já consolida os resultados da BRF desde 2022, e a contribuição da BRF tem sido positiva, na avaliação da Moody's (MARFRIG/Divulgação)

A fusão estratégica entre a Marfrig (MRFG3) e a BRF (BRFS3) não impactará os ratings de crédito das empresas, segundo a análise da agência de classificação de risco, Moody’s. Porém, trará benefícios significativos à Marfrig, como o recebimento integral dos dividendos da BRF sem aumento de alavancagem, já que a operação será financiada exclusivamente por troca de ações.

Reprovação de Lula se mantém em 54% mesmo após fraude no INSS, diz pesquisa

A desaprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manteve estável e ficou em 54%, segundo a pesquisa Pulso Brasil do instituto Ipespe divulgada nesta quarta-feira, 21. O petista registrou aprovação de 40%, enquanto 6% não sabem ou não responderam.

Cresce o número de endividados que apostam em bets – mas quem ganha é minoria, mostra estudo

As bets, palco de uma CPI e discussões financeiras, ainda seguem sendo um problema para o bolso do brasileiro – e isso pode ser visto em dados. Um levantamento da fintech de inteligência de dados Klavi mostrou que o número de pessoas endividadas que apostaram em 2024 aumentou.

Por que a Itália está restringindo o direito de cidadania por sangue?

Antonio Tajani, ministro das Relações Exteriores da Itália (Carlos Jasso/AFP)

A Itália aprovou nesta semana uma mudança nas regras de cidadania, que limita o direito a pessoas com parentes italianos distantes a se tornarem cidadãos do país. A medida visa combater alguns problemas, segundo o governo italiano. O maior deles é que muitos dos novos cidadãos não desejam morar na Itália, mas apenas terem um passaporte para viajar mais facilmente.

Trio de madeireiras vence leilão inédito de manejo florestal

Foi concluído na tarde desta quarta-feira, 21, na B3, em São Paulo, o primeiro leilão de concessão florestal, estabelecendo um marco regulatório para operações de manejo sustentável em florestas públicas. Três grupos empresariais venceram a disputa pelos quatro lotes da Floresta Nacional (Flona) do Jatuarana, em transação que movimentará aproximadamente R$ 1,2 bilhão durante os 37 anos de vigência contratual.