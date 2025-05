Giro do dia: gripe aviária, banco dos EUA animado com o Ibovespa e azeites proibidos no Brasil

Perdeu o que de mais importante aconteceu nesta terça-feira? Aqui, você vai encontrar os principais assuntos desse 20 de maio de 2025.

Gripe aviária pode custar mais de US$ 300 milhões por mês ao Brasil

Gripe aviária: Brasil está preparado para lidar com a situação, já que é referência em biosseguridade, diz pesquisador da Embrapa.

O presidente do conselho de administração da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), Arthur Pimentel, avalia que o Brasil pode perder mais de US$ 300 milhões por mês nas exportações diante da gripe aviária.

Decisão do Ibama sobre Margem Equatorial: entenda histórico e as implicações

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aprovou o conceito do Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada (PPAF) para o bloco FZA-M-59, na Bacia da Foz do Amazonas. A decisão representa um passo significativo no complexo processo de licenciamento ambiental que poderá redefinir a matriz energética brasileira e estabelecer precedentes para o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental na Margem Equatorial.

Anvisa proíbe fabricação e venda de duas marcas de azeite de oliva

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira, a proibição da comercialização, distribuição e fabricação de duas marcas de azeite no Brasil: Alonso e Quinta D'Oliveira. A medida foi tomada com base em uma denúncia feita pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e publicada no Diário Oficial da União.

Morgan Stanley dá compra para Brasil e vê Ibovespa a 190 mil pontos

Engrossando uma fila de casas reforçando sua preferência por mercados emergentes e pelo Brasil, o Morgan Stanley acaba de elevar sua projeção para o Ibovespa, vendo potencial de alta de 30% em dólares até meados de 2026, com o índice alcançando os 190 mil pontos -- uma das projeções mais otimistas para a bolsa brasileira. O otimismo com o país está ancorado na possibilidade de um reequilíbrio do modelo econômico, do consumo estimulado por gastos públicos para um novo ciclo puxado por investimentos e exportações, no que o banco batizou de 'Texas Trade'.