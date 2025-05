Giro do dia: dona do BK no Brasil estuda fechar capital, FGTS 'zerado' e impostos em alta

Não conseguiu acompanhar o noticiário desta segunda-feira? Não se preocupe. Saiba tudo o que de mais importante aconteceu neste 26 de maio de 2025.

Mubadala confirma interesse em fechar capital da Zamp

Mais uma companhia está prestes a deixar o pregão da bolsa brasileira. A Zamp (ZAMP3), operadora das redes Burger King, Popeyes, Subway e Starbucks no Brasil, entrou no radar para um possível fechamento de capital. O movimento é capitaneado pela Mubadala Capital, braço de investimentos do fundo soberano de Abu Dhabi, que confirmou neste domingo, 25, que avalia uma oferta pública de aquisição (OPA) pelos papéis da companhia.

Por que as ações da JBS (JBSS3) caem após a aprovação da dupla listagem

JBS: Seara tem margem recorde, puxada por boa demanda e ciclo favorável do frango (JBS/Divulgação)

Os acionistas da JBS (JBSS3) finalmente aprovaram sua listagem nos Estados Unidos na última sexta-feira, 23. O movimento era amplamente aguardado pelo mercado, pela expectativa de que a entrada na Nyse possa atrair num novo perfil de investidor global e resultar num re-rating, trazendo a companhia para múltiplos mais elevados, mais próximo de concorrentes como a Tyson. Apesar disso, nos últimos dois pregões, as ações da JBS na B3 tiveram baixa: de 1,23% e 4,05%, respectivamente, figurando hoje na segunda maior baixa do Ibovespa.

Mercado Livre anuncia novo modelo com redução no frete

O Mercado Livre (MELI) anunciou uma reformulação na política de frete para vendedores no Brasil, em mais um movimento que sinaliza a crescente disputa no e-commerce no país. A mudança é estratégica: mira diretamente o segmento de produtos com preços intermediários, justamente onde a Shopee tem ganhado cada vez mais tração, aponta o Itaú BBA, em relatório. O novo modelo adota uma estrutura de subsídio variável, baseada na reputação do vendedor, valor do produto e peso da encomenda.

Saldo do FGTS some para usuários e gera reclamações nas redes sociais

Usuários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relataram nas redes sociais que seus saldos desapareceram das contas vinculadas ao fundo. No aplicativo oficial, foi possível encontrar mensagens de erro como "sem contas FGTS", "saldo inexistente" ou "saldo total de todas as suas contas R$ 0,00". Apesar dos relatos, especialistas alertam que essas mensagens de erro não indicam que os valores tenham sido efetivamente perdidos, mas sim que se trata provavelmente de uma instabilidade técnica temporária, algo comum em sistemas bancários que pode zerar a visualização do saldo momentaneamente.

Brasileiro trabalhará até 29 de maio apenas para pagar impostos, aponta estudo

Em 2025, o contribuinte brasileiro terá que trabalhar até o dia 29 de maio apenas para pagar tributos aos governos federal, estadual e municipal. Isso significa que 40,82% da renda média do brasileiro será destinada ao pagamento de impostos, taxas e contribuições, segundo levantamento mais recente do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) divulgado com exclusividade pela EXAME. O percentual representa uma das maiores cargas tributárias do mundo. Ainda assim, o Brasil ocupa a última posição no IRBES (Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade), estudo que avalia como os países com maior arrecadação transformam esses recursos em serviços públicos e aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).