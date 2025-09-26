Gigante dos games, Electronic Arts se aproxima de acordo de US$ 50 bi para fechar capital

A Electronic Arts, produtora de videogames de esportes, está em negociações avançadas para ser retirada do índice Nasdaq, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal. Após essa novidade, as ações da companhia subiram 15% nesta sexta-feira.

O movimento envolve um grupo de investidores encabeçado pela Silver Lake, gestora de participações em tecnologia, e pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. O anúncio do acordo pode ocorrer já na próxima semana, de acordo com o WSJ.

A companhia é responsável por diversas franquias de jogos, como The Sims, Battlefield, FIFA e Madden NFL.

Preço ainda em discussão

Sediada na Califórnia, a Electronic Arts tem atualmente valor de mercado em torno de US$ 43 bilhões. Segundo pessoas próximas às negociações, o preço final ainda está em discussão, mas a avaliação da companhia pode alcançar até US$ 50 bilhões.

Caso o acordo seja confirmado, analistas consultados pela Bloomberg apontam que a transação deve se tornar a maior aquisição alavancada já registrada, sem ajuste inflacionário. Até hoje, o maior negócio desse tipo ocorreu em 2007, quando a concessionária de energia texana TXU foi comprada por um consórcio de firmas de private equity por aproximadamente US$ 32 bilhões, sem considerar a dívida, segundo dados da Dealogic.

Após a crise financeira global de 2008, operações desse porte praticamente desapareceram do mercado. O segmento voltou a ganhar destaque em 2021, quando um grupo de investidores de private equity concluiu a compra da Medline Industries, fornecedora de suprimentos médicos, por mais de US$ 30 bilhões.