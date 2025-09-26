Invest

Gigante dos games, Electronic Arts se aproxima de acordo de US$ 50 bi para fechar capital

Retirada da produtora de games da NASDAQ, nos Estados Unidos, envolve um grupo de investidores liderados pela Silver Lake

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16h36.

Última atualização em 26 de setembro de 2025 às 16h39.

A Electronic Arts, produtora de videogames de esportes, está em negociações avançadas para ser retirada do índice Nasdaq, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal. Após essa novidade, as ações da companhia subiram 15% nesta sexta-feira.

O movimento envolve um grupo de investidores encabeçado pela Silver Lake, gestora de participações em tecnologia, e pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. O anúncio do acordo pode ocorrer já na próxima semana, de acordo com o WSJ.

A companhia é responsável por diversas franquias de jogos, como The Sims, Battlefield, FIFA e Madden NFL.

Preço ainda em discussão

Sediada na Califórnia, a Electronic Arts tem atualmente valor de mercado em torno de US$ 43 bilhões. Segundo pessoas próximas às negociações, o preço final ainda está em discussão, mas a avaliação da companhia pode alcançar até US$ 50 bilhões.

Caso o acordo seja confirmado, analistas consultados pela Bloomberg apontam que a transação deve se tornar a maior aquisição alavancada já registrada, sem ajuste inflacionário. Até hoje, o maior negócio desse tipo ocorreu em 2007, quando a concessionária de energia texana TXU foi comprada por um consórcio de firmas de private equity por aproximadamente US$ 32 bilhões, sem considerar a dívida, segundo dados da Dealogic.

Após a crise financeira global de 2008, operações desse porte praticamente desapareceram do mercado. O segmento voltou a ganhar destaque em 2021, quando um grupo de investidores de private equity concluiu a compra da Medline Industries, fornecedora de suprimentos médicos, por mais de US$ 30 bilhões.

