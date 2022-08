Getnet (GETT3) tem alta de 99% no lucro líquido do 2T22

A Getnet (GETT3), companhia de soluções de pagamentos, divulgou nesta terça-feira, 2, os seus resultados do segundo trimestre de 2022.

Entre os meses de abril e junho deste ano, a Getnet registrou um lucro líquido de R$ 176 milhões, resultado que representa um aumento de 99% se comparado com o mesmo período no ano passado.

A receita líquida da empresa foi de R$ 633 milhões, um crescimento de 22% em um comparativo com o segundo trimestre de 2021.

Segundo o relatório da Getnet, o resultado foi impulsionado por alguns fatores, como o aumento de 20% do TPV - o número de pontos de vendas que utilizam as máquinas da companhia - e uma maior representatividade do crédito no mix de faturamento.

Já a o lucro antes de juros impostos depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado da empresa foi de R$ 286 milhões, um resultado 27% maior no comparativo ano a ano.

Além disso, os resultados trazidos pelo TPV da Getnet também cresceram.

Ao todo foram R$ 116 bilhões, um crescimento de 20% se comparado com a mesma época em 2021.

Quanto aos gastos, a companhia teve uma redução de 24% em seus custos se comparado com o ano passado, um total de R$ 200 milhões.

O número pode ser explicado pela revisão da vida útil dos pontos de venda, o que prolongou a durabilidade e vida útil dos equipamentos, mudando o prazo de vida útil de cada máquina de 3 para 5 anos de uso.

Por conta disso, a taxa de depreciação foi reduzida em 33% no 2T22.

Já no caso das SG&A, que são despesas gerais e administrativas, a companhia soluções de pagamento teve uma despesa de R$ 206 milhões, um aumento de 67% em uma comparação ano ao ano.

O aumento com os gastos administrativos pode ser explicado fatores como a expansão de 9% do quadro de funcionários da Getnet, assim como um reajuste nos benefícios dos colaboradores e o crescimento da Força de Vendas Externas.

Aumento na base de clientes da Getnet (GETT3)

Além dos aumentos em lucro e receita líquida, a base ativa de clientes no critério de 365 dias da Getnet também aumento em 3% no segundo trimestre de 2022 se comparado com 2021. No total, são 1.29 milhão de clientes.

Já a base de clientes no critério de 90 dias, a empresa encerrou o trimestre com uma redução de 2% da base, um total de 858 mil.

Os números podem ser explicados pela maior cautela na aquisição de novos clientes, visando uma base de clientes com maior vinculação e por consequência mais rentável para a Getnet.