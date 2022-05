GetNet salta mais de 20% com oferta para tirá-la da bolsa 7 meses após IPO

As ações da GetNet saltam mais de 20% nesta sexta-feira, 20, liderando as altas de toda a bolsa de valores brasileira. A forte valorização ocorre após o anúncio da oferta da PagoNxt, sua controladora e subsidiária do Santander, para a deslistagem da companhia na B3 e na Nasdaq, onde seus ADRs são negociados.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

O valor ofertado foi de R$ 2,36 por ação ordinária (GETT3) e de R$ 4,72 por unit (GETT11). As units da GetNet vinham de 68% de queda em relação à cotação máxima atingida ainda nos primeiros pregões do papel, no ano passado. O valor oferecido por unit representa um prêmio de 30% em relação à cotação do último fechamento.

As units da companhia são negociadas próximas de R$ 4,45 nesta manhã, enquanto as ordinárias e preferenciais a R$ 2,20. O valor ainda poderá ser ajustado por pagamentos de benefícios aos acionistas, como dividendos e juros sobre capital próprio.

A oferta da PagoNext foi anunciada 7 meses após o IPO da companhia, que marcou a cisão da empresa do Santander.

"Em nossa visão, o curto período de listagem da empresa levanta ressalvas quanto ao futuro da empresa, apesar disso a possível oferta oferece upside significante aos acionistas, dado o preço do fechamento de ontem", disse Rodrigo Crespi, analista da Guide, em relatório.