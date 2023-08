Gestora gaúcha aposta em small cap que fornece tecido para 'coletinhos' da Faria Lima

Inspirados na moda que colou em Wall Street após a crise de 2008, os coletinhos se tornaram uma marca do centro financeiro de São Paulo. Mas, mesmo que a peça já faça parte de seu dia-a-dia, são pouquíssimos os profissionais do mercado que sabem que na bolsa brasileira está listada uma das fornecedoras de tecido da North Face, por trás de muitos dos coletinhos da Faria Lima. É a Pettenati, empresa do Rio Grande do Sul, cuja as ações acumulam 18% de alta no ano e cerca de 140% de valorização nos últimos cinco.

A performance dentro e fora da bolsa, recentemente, chamou a atenção da Trígono Capital. A gestora paulista, referência em small caps do país, tornou-se acionista relevante da companhia neste mês ao se torna dona de 5% das ações preferenciais da Pettenati (PTNT4). Mas uma outra gestora investe na companhia há muito mais tempo: a também gaúcha KP Wealth Management.

A KP Wealth Management foi criada em 2016 pelos sócios Paulo Dall´Agnol Jr. e Ricardo Kuplich e desde sempre investiu na Pettenati. "De tempos em tempos balanceamos nossa posição na companhia, mas já tivemos membro no Conselho de Administração da empresa", contou Dall´Agnol Jr. Seu valor de mercado na bolsa é de R$ 380 milhões.

Nos nove meses findos em março deste ano, a Pettenati alcançou um Ebitda (lucro antes de juros impostos depreciação e amortização) de R$ 82,32 milhões, representando uma queda anual 11,4%. O resultado mais baixo tem como explicação os planos de expansão da companhia. A empresa dobrou seus investimentos no período de um ano, sendo que o valor gasto em instalações cresceu 318% para R$ 9,5 milhões entre o terceiro trimestre de 2022 e o primeiro deste ano. Nesse mesmo período, os investimentos em máquinas saltou 73% para R$ 23,42 milhões. A receita líquida teve alta de 3,5% para R$ 641,66 milhões.

Do Rio Grande do Sul para o mundo

Um dos trunfos da Pettenati no passado foi a criação de uma fábrica de tecidos em El Salvador, onde consegue incentivos fiscais para exportar para os Estados Unidos, onde estão alguns dos seus principais clientes, Além da North Face, recebem os tecidos da Pettenati a Adidas, Nike, Under Amour. Lacoste Patagônia e Timberland também fazem parte de seu hall de clientes;.

Um produtos campeões de venda da Pettenati é o PET (Performance Engineering Technology) Dry. Feito para práticas esportivas, o tecido tem como uma das principais destinações nos Estados Unidos a fabricação de roupas de basquete.

"As vendas para empresas americanas por meio da planta em El Salvador ajuda a companhia a diversificar sua receita em dólar", ressalta o sócio da KP Wealth Management.

As vendas da divisão internacional da Pettenati já corresponderam a 55,4% do faturamento bruto da companhia registrado nos nove meses findos em março. Mas essa proporção já foi maior. Há três anos, essa proporção era de 63,4%. O que tem equilibrado essa conta é o aumento do negócio da Pettenati no Brasil. Por aqui, um de seus principais clientes é a Track & Field,

A grande aposta da KP

Paulo Dall´Agnol que começou no mercado financeiro como assessor autônomo de investimentos contou que conheceu a empresa por meio de um de seus clientes mais antigos, com o qual manteve uma longa relação de parceria, sendo um dos primeiros cotistas de seu fundo de ações, o KP BZ FIA. O fundo está aberto desde 2019, acumulando uma rentabilidade de 66,5% contra a 44,6% do Ibovespa no mesmo período. As ações da Pettenati, disse o gestor, foi um dos grandes impulsionadores do fundo.