Gestora do BTG lança ETF que transfoma empréstimo em investimento: entenda

Os ETF's, popularmente conhecidos como fundos de índice no Brasil, estão ficando cada vez mais sofisticados para os padrões do mercado local. Hoje esses ativos não espelham somente carteiras de ações e já acompanham outros tipos de investimento, alguns ainda pouco familiares aos investidores brasileiros, sobretudo o pessoa física.

Na esteira das novidades, a gestora do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) vai distribuir o primeiro ETF lastreado em empréstimos colateralizados (com garantia) ou CLO (sigla para collateralized loan obligations).

"São instrumentos financeiros estruturados de crédito corporativo, com histórico e retornos consistentes ao longo de diferentes ciclos econômicos", diz Rubens Henriques, CEO da BTG Pactual Asset Management, no comunicado sobre o lançamento.

O ETF de CLO é um investimento securitizado, ou seja, que transforma a dívida de empresas em produtos financeiros.

"Acreditamos que nosso rigoroso processo de due diligence e construção de portfólio pode oferecer retornos ajustado ao risco competitivos em relação às classes tradicionais de renda fixa", afirma Ignacio De La Maza, diretor do grupo de cientes da América Latina na Janus Henderson Investors, parceiro do BTG no lançamento do ETF.

A Janus tem US$ 28 bilhões em ETFs de CLO e é considerada a maior gestora global dessa estratégia.

A frente de ETFs da BTG Pactual Asset Management registrou mais de R$ 7 bilhões em captação líquida só este ano, consolidando patrimônio de R$ 8,5 bilhões sob gestão.

O ETF está em fase de oferta e será oferecido tanto ao investidor qualificado quanto a pessoa física com o ticker CLOB11. As cotas serão oferecidas tanto pelas plataformas digitais do BTG Pactual e outras corretoras.

A BTG Pactual Asset Management, uma das maiores gestoras de recursos da América Latina, anuncia o lançamento do primeiro ETF de CLO (Collateralized Loan Obligations) do Brasil, o CLOB11. A novidade foi desenvolvida em uma iniciativa pioneira no mercado local em parceria com a Janus Henderson, maior gestora global de ETFs dessa estratégia, com mais de US$ 484 bilhões em ativos sob gestão globais e aproximadamente US$ 28 bilhões em ETFs de CLO. O novo produto marca mais um passo estratégico da BTG Pactual Asset Management na ampliação de seu portfólio de soluções inovadoras, eficientes e democráticas.

O lançamento ocorre em um momento de reposicionamento e crescimento exponencial da frente de ETFs da BTG Pactual Asset Management, que só em 2025 já registrou mais de R$ 7 bilhões em captação líquida, consolidando um patrimônio total superior a R$ 8,5 bilhões sob gestão. A nova estratégia busca oferecer aos investidores brasileiros exposição a uma classe de ativos sofisticada, com potencial de diversificação e geração de retorno ajustado ao risco.

“Os CLOs são instrumentos financeiros estruturados de crédito corporativo, com histórico e retornos consistentes ao longo de diferentes ciclos econômicos. A criação do primeiro ETF de CLO do Brasil reforça o caráter estratégico da parceria: unir a expertise local da BTG Pactual Asset Management à liderança global da Janus Henderson. Trata-se de mais um produto que simboliza nosso apetite em oferecer soluções de classe mundial, acessíveis no mercado doméstico, e que certamente abrirá novas avenidas de crescimento e diversificação para nossos clientes”, afirma Rubens Henriques, CEO da BTG Pactual Asset Management.

“Com base em nosso sólido histórico e sucesso nos Estados Unidos, estamos muito satisfeitos em estender agora nossa experiência em investimentos securitizados aos clientes do BTG Pactual no Brasil. Como líder global em CLOs, acreditamos que nosso rigoroso processo de due diligence e construção de portfólio pode oferecer retornos ajustados ao risco competitivos em relação às classes tradicionais de renda fixa”, comenta Ignacio De La Maza, Head do Grupo de Clientes da EMEA e América Latina na Janus Henderson Investors.

O fundo Cayman já está disponível, enquanto o ETF local (CLOB11) está em oferta e terá sua liquidação em 15 de dezembro. Será acessível tanto para investidores qualificados quanto para o público geral por meio das plataformas digitais do BTG Pactual e demais corretoras.

Sobre a BTG Pactual Asset Management

A BTG Pactual Asset Management é uma das maiores gestoras de recursos da América Latina, com mais de R$ 570 bilhões em ativos sob gestão em uma ampla grade de produtos líquidos e alternativos, com presença no Brasil, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos e Europa.

Sobre a Janus Henderson Investors

Janus Henderson Group é uma gestora líder global de ativos, dedicada a ajudar clientes a definir e alcançar resultados financeiros superiores por meio de insights diferenciados, investimentos disciplinados e um serviço de classe mundial.

Em 30 de setembro de 2025, a Janus Henderson possuía aproximadamente US$ 484 bilhões em ativos sob gestão, mais de 2 mil funcionários e escritórios em 25 cidades ao redor do mundo. A empresa ajuda milhões de pessoas globalmente a investir em um futuro melhor, juntos. Com sede em Londres, a Janus Henderson está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).”