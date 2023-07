Gestora de investimentos sustentáveis Impax assina acordo de distribuição com BTG Pactual

A Impax Asset Management (Impax), uma gestora de ativos especializada em investimentos para uma economia global mais sustentável, anunciou hoje um acordo de distribuição com o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), por meio da subsidiária, BTG Pactual US Capital.

Seguindo os termos do acordo e sujeito às regulamentações locais, o BTG Pactual (BPAC11) distribuirá os fundos UCITS da Impax, sediados na Irlanda, para seus clientes na América Latina, incluindo investidores institucionais e intermediários financeiros.

Essa é a primeira vez que a Impax direciona seus esforços para investidores ativos na América Latina. A empresa tem ampliado sua capacidade de distribuição, tanto por meio de sua rede global de parceiros quanto por sua equipe de vendas direta.

"Estamos muito satisfeitos em trazer os fundos UCITS da Impax para nossa plataforma. Existe um interesse considerável nas áreas em que a Impax se especializou, como o foco no meio-ambiente e a ideia mais ampla de investir na transição para uma economia mais sustentável", diz, em nota, Will Landers, Head da área de Third Party Distribution do BTG Pactual.

A gama de fundos UCITS domiciliados na Irlanda da Impax inclui cinco produtos: Impax Environmental Markets (Ireland) Fund, Impax Environmental Leaders (Ireland) Fund, Impax Asian Environmental Markets (Ireland) Fund, Impax Global Equity Opportunities Fund e Impax Listed Infrastructure Fund.