Genial Investimentos abandona pessimismo e revisa Ibovespa para cima

A Genial Investimentos revisou a projeção do Ibovespa para 111.700 pontos para o fim de 2023. Após iniciar o ano pessimista com os rumos do mercado brasileiro, agora, a casa se define como "neutra" em relação às perspectivas para a bolsa local.

"Essa estimativa leva em conta um cenário internacional de recessão econômica, além de um quadro fiscal desafiador para o Brasil", afirmou em relatório Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial.

Desafios no radar

A Genial elenca a maior probabilidade de recessão nos Estados Unidos e Europa entre os fatores externos que devem impedir uma alta mais intensa da bolsa. Mas as maiores preocupações são atreladas à própria economia brasileira, para a qual espera um crescimento baixo de 0,7% neste ano.

"Há sinais de desaceleração na margem. O “caso Americanas” respingou na concessão de crédito, que, junto com uma política monetária contracionista, pode levar a um arrefecimento ainda mais forte da atividade econômica", pontuou Villegas.

Também há certa cautela quanto ao sucesso do arcabouço fiscal apresentado pelo governo, que a Genial avalia ser "muito dependente do aumento de arrecadação". A consequência do arcabouço, afirmou a Genial, deverá ser o aumento de impostos.

"O cenário econômico do Brasil para 2023 é desafiador, com diversos riscos e incertezas. A condução da política fiscal é fundamental para a trajetória da economia brasileira nos próximos anos."

O que mudou?

Por outro lado, a Genial praticamente descartou a chance de o Banco Central voltar a subir a taxa de juros, tendo em vista os sinais de melhora da inflação e a diminuição da concessão de crédito após os eventos envolvendo a Americanas, no Brasil, e o SVB, nos Estados Unidos. Tal conjuntura, pelo contrário, levou a corretora a considerar a possibilidade de corte de juros neste ano.

"A possibilidade de uma queda na taxa Selic até o final de 2023 também pode favorecer as empresas ligadas à economia doméstica, apesar do fraco desempenho econômico esperado para este ano", disse Villegas. Outro fator que, segundo a Genial, deverá contribuir com o Ibovespa neste ano é o efeito da recuperação da economia chinesa em exportadoras brasileiras.

Veja mais: