General Motors (GMCO34) tem alta de 36,36% no lucro do 3T22

A General Motors (GMCO34) divulgou nesta terça-feira, 25, os resultados do terceiro trimestre de 2022.

As receitas aumentaram 52,42% na comparação com o mesmo período de 2021, passando de US$ 26,79 bilhões para US$ 41,88 bilhões. Um resultado levemente inferior ao consenso dos analistas, que previam uma receita de US$ 42,2 bilhões.

O lucro líquido passou de US$ 2,42 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 3,30 bilhões no terceiro trimestre de 2022, com uma alta de 36,36%.

O lucro antes de juros, impostos depreciação e amortização (EBITDA) ajustado foi de US$ 4,28 bilhões no terceiro trimestre deste ano, contra os US$ 2,92 bilhões, alta de 46,71% na comparação anual.

Mais de 90% do faturamento da General Motors ocorreu na América do Norte, com US$ 3,89 bilhões no terceiro trimestre do ano, alta de 83,24% em comparação com os US$ 2,12 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. No exterior, a GM registrou US$ 334 milhões de faturamento no terceiro trimestre, contra os US$ 229 milhões do mesmo período de 2021.

General Motors (GMCO34) volta para a liderança de vendas de carros

A General Motors vendeu pouco menos de 966 mil carros nos três meses encerrados em setembro, dos quais cerca de 556 mil nos Estados Unidos, superando a Toyota, que tinha se tornado líder de vendas de 2021, e recuperando dessa forma a liderança do mercado americano.

"Durante o terceiro trimestre, a GM mais uma vez apresentou bons resultados, incluindo receita recorde no terceiro trimestre", declarou a CEO da General Motors, Mary Barra, "Estamos cumprindo nossos compromissos e afirmando nossa orientação para o ano inteiro, apesar de um ambiente desafiador, porque a demanda continua forte por produtos GM e estamos gerenciando ativamente os ventos contrários que enfrentamos".

A executiva lembrou que a gigante automotiva já detêm mais de 8% do mercado de veículos elétricos dos EUA, graças às vendas recordes do Chevrolet Bolt EV e Bolt EUV.

A General Motors também anunciou outro pagamento de dividendos de US$ 0,09 por ação que será pago até dezembro. Esse será o segundo pagamento de proventos da gigante automotiva após dois anos de suspensão por causa da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

As ações da General Motors subiram cerca de 4,7% nas negociações de pré-mercado após a divulgação dos resultados. Todavia, desde o começo do ano, as ações da General Motors caíram 41,61% na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).