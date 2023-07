Gavekal Research: "prudência" do novo governo ajuda a atrair capital externo

"Normalmente, se um ex-chefe sindical de esquerda tomasse o poder em uma economia emergente, os investidores fugiriam, temendo um surto de incontinência fiscal de grandes gastos. No Brasil, neste ano, aconteceu o oposto." Assim começou o último relatório da Gavekal Research, casa de análise global especialista em cenário macroeconômico.

Um dos pontos ressaltados no relatório foi a performance do MCSI Brasil, que subiu 20% no ano, sendo a metade impulsionada pela valorização do real. "Esses ganhos equivalem a um voto de confiança dos investidores em Luiz Inácio Lula da Silva, já que o novo presidente demonstra sua prudência fiscal ao apoiar a busca de seu ministro da Fazenda [Fernando Haddad] pelas tão esperadas reformas tributárias", avaliou o analista da Gavekal Udith Sikand, em relatório.

Na avaliação do analista, o apoio do governo Lula a "políticas favoráveis ​​ao mercado" deve ajudar a reduzir ainda mais o prêmio de risco-Brasil embutido nos preços dos ativos locais, como bolsa e real.

Efeitos da reforma

A expectativa da Gavekal é de que a reforma tributária gere um ganho de eficiência de 12% a 15% do PIB nos próximos 15 anos. Sikand também vê vantagens da reforma desenvolvida no Brasil em relação à de outros países que criaram impostos únicos, como Canadá e Austrália, que, na sequência, passaram por uma desaceleração econômica.

"Ao contrário desses países, que fizeram a transição para seus novos regimes tributários em reformas pontuais e de grande impacto, o Brasil está propondo a introdução gradual de sua estrutura dupla de Imposto sobre Valor Agregado (IVA),começando em 2026 e só alcançando a implementação completa em 2033", disse Sikand.

Essa estrutura, segundo o analista, deve atenuar potenciais efeitos negativos de curto prazo, ainda que atrase os ganhos de eficiência da proposta. "Os piores temores do mercado sobre a incontinência fiscal foram dissipados pelo foco do governo Lula na construção de um consenso político em torno das reformas fiscais", afirmou Sikand.

Aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, a reforma tributária foi enviada ao Senado, onde precisará ser aprovada em dois turnos.

Espaço para rali em ativos brasileiros

Os avanços em reformas fiscais, segundo o analista, deve abrir espaço para altas no mercado brasileiro. "O valuation da maioria dos ativos brasileiros ainda está pouco acima dos níveis de crise. Há muito mais espaço para este rali acontecer."